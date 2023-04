DAX vor stabilem Start -- Asiens Börsen in Rot -- SAP legt bei Umsatz und Ergebnis zu -- Mercedes-Benz fährt in Kerngeschäften mehr Ergebnis ein als gedacht -- Credit Suisse im Fokus

Anleger in Frankfurt halten sich am Freitag vorbörslich zurück.

Für Europas Börsen geht es am Freitag vorbörslich leicht ins Plus.

Auf die Stimmung drückte dabei der Preiskampf im Wachstumssegment Elektroautomobile. So brach der Quartalsgewinn von Tesla im ersten Quartal aufgrund starker Preissenkungen um 24 Prozent ein. Diese Neuigkeit erinnerte Anleger an die potenziellen Gefahren, die in der Fahrt aufnehmenden Berichtssaison für das erste Quartal schlummerten, berichtete Dow Jones Newswires unter Berufung auf einen Handelsteilnehmer.

An der Wall Street dominierten am Donnerstag die Bären.

Vor dem Wochenende geht es an den Börsen in Fernost abwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei gibt um 0,35 Prozent auf 28.558,34 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 1,26 Prozent auf 3.324,61 Einheiten. In Hongkong geht es für den Hang Seng unterdessen um 0,87 Prozent auf 20.219,43 Zähler nach unten (7:18 Uhr MESZ).

Verschiedene Wirtschaftsdaten gaben am Donnerstag Hinweise auf eine Abkühlung der US-Konjunktur. Vertreter der US-Notenbank hatten sic dennoch für weitere Zinserhöhungen ausgesprochen, um die Inflation einzudämmen. Enttäuschende Bilanzen einiger großer US-Konzerne wecken derweil in Asien die Angst, dass die Fed- Geldpolitik nicht nur die US-Wirtschaft betrifft.Eine Rede der amerikanischen Finanzministerin Janet Yellen sorgte für zusätzlich schlechte Stimmung. So habe in den Beziehungen zu China die nationale Sicherheit der USA Vorrang, selbst wenn dies das Wirtschaftswachstum bremsen würde.

