Börse Frankfurt: DAX verabschiedet sich stärker ins Wochenende

Der DAX stieg mit einem Abschlag von 0,08 Prozent bei 15.782,58 Punkten in den Handel ein. Nachdem der deutsche Leitindex bis zum Nachmittag auf rotem Terrain blieb, kletterte er in die Gewinnzone und beendete den Handel schließlich 0,54 Prozent höher bei 15.881,66 Zählern.

Richtung für den Aktienmarkt unklar

"Im Moment ist völlig offen, wohin die Reise am Aktienmarkt geht", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Niemand könne derzeit seriös sagen, ob es eine kurze Phase des Durchatmens oder der Beginn einer Korrektur sei. "Dem Markt wird klar, dass er schon wieder mit seinen Zinshoffnungen danebengelegen hat", sagte ein Händler mit Blick auf Aussagen von Philadelphia-Fed-Chef Patrick Harker. Er machte erneut klar, dass die Zinsen weiter steigen und auch dort für eine Weile verbleiben müssen. Damit verwies er implizit Spekulationen ins Reich der Fantasie, die noch dieses Jahr Zinssenkungen in den USA erwarten.

Berichtssaison weiter im Fokus

In New York waren die Indizes am Vortag nach schwachen Quartalszahlen einiger Unternehmen wie American Express, AT&T, Philip Morris oder Tesla unter Druck geraten. In Deutschland standen am Freitag die Ergebnisse des Softwarekonzerns SAP SE und von Mercedes-Benz im Fokus. Der Autobauer hat dank hoher Preise und mehr Absatz im ersten Quartal besser verdient als am Finanzmarkt erwartet worden war. Der DAX-Konzern veröffentlichte am Donnerstagabend per Pflichtmitteilung seine vorläufigen Zahlen.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa (AFX), Reuters, Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag