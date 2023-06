Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte nach einer bislang schwachen Woche auch am Freitag weiter fallen. In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex zeitweise 0,78 Prozent tiefer bei 15.864 Punkten.

2. Börsen in Fernost in Rot

Zum Wochenausklang geht es an den wichtigsten asiatischen Handelsplätzen bergab, in Shanghai ruht der Handel feiertagsbedingt weiter. Der japanische Leitindex Nikkei sackt gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 1,84 Prozent auf 32.653 Punkte ab. Auf dem chinesischen Festland bleibt die Börse auch am Freitag aufgrund eines Feiertags geschlossen. Der Shanghai Composite verharrtd daher weiter auf seinem Schlusstand von Mittwoch bei 3.197,90 Einheiten (-1,31 Prozent). In Hongkong wird nach der gestrigen Feiertagspause hingegen wieder gehandelt. Der Hang Seng fällt gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 2,02 Prozent auf 18.830 Zähler.

3. Siemens Energy zieht Ergebnisprognose wegen Siemens Gamesa zurück

Die Belastung durch die spanische Windkrafttochter Siemens Gamesa wird für den Mutterkonzern Siemens Energy immer höher. Wegen unerwartet hoher Kosten im Zusammenhang mit Qualitätsproblemen hat Siemens Energy nun seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr zurückgezogen. Zur Nachricht

4. Canopy Growth enttäuscht auf ganzer Linie

Für Canopy Growth ist das vierte Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2023 abermals mit einem Verlust zu Ende gegangen. Das Minus je Anteilsschein lag bei 1,28 US-Dollar nach 1,460 CAD je Aktie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Analystenerwartungen für das EPS hatten sich zuvor auf -0,205 CAD je Aktie belaufen. Zur Nachricht

5. Hohe Kostendruck verursacht Gewinneinbruch bei HORNBACH

Schlechtes Wetter zum Start in die Gartensaison und der anhaltende Kostendruck haben bei der HORNBACH Holding das erste Geschäftsquartal überschattet. Während der Umsatz in den drei Monaten bis Ende Mai im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,2 Prozent auf gut 1,77 Milliarden Euro zurückging, musste der Baumarkt- und Baustoffkonzern deutlich höhere Gewinneinbußen hinnehmen. Zur Nachricht

6. Ausblick gesenkt: Moody's zieht Konsequenzen aus Gewinnwarnung von LANXESS

Nach der Gewinnwarnung am Montag wird Moody's pessimistischer für die Bonität des Spezialchemiekonzerns LANXESS. Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie den Ausblick auf negativ von stabil gesenkt. Das Langfrist-Rating wurde mit Baa2 bestätigt. Zur Nachricht

7. Jefferies-Analyst: Womöglich zu hohe Markterwartungen an Covestro, Evonik, Yara und OCI

Experten vom Analysehaus Jefferies haben die europäische Chemiebranche unter die Lupe genommen. Covestro, Evonik, Yara und OCI müssen sich am meisten strecken, um die Markterwartungen für das Gesamtjahr noch zu erfüllen. Zu diesem Ergebnis kommt der Jefferies-Experte Chris Counihan nach eingehender Analyse der Lage in der europäischen Chemiebranche. Zur Nachricht

8. STRABAG erringt vor Gericht Sieg gegen russischen Großaktionär Deripaska

Der Wiener Baukonzern STRABAG hat im Gerichtsstreit mit seinem russischen Großaktionär Oleg Deripaska über die Abberufung eines Aufsichtsratsmitglieds einen Sieg errungen. Das Landesgericht Klagenfurt wies die Anfechtungsklage der von Deripaska kontrollierten MKAO Rasperia Trading ab, wie der Konzern am Donnerstagabend mitteilte. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Freitagmorgen ihre deutlichen Verluste vom Vortag ausgeweitet. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 73,41 US-Dollar. Das waren 73 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 71 Cent auf 68,80 Dollar.

10. Euro fällt in Richtung 1,09 US-Dollar

Der Euro hat am Freitagmorgen weiter nachgegeben und ist in Richtung 1,09 US-Dollar gefallen. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0930 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.

