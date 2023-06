Zinsängste belasten: DAX in Rot erwartet -- Asiens Börsen schwach -- thyssenkrupp nucera legt Rahmen für IPO fest -- Siemens Energy zieht Ergebnisprognose zurück -- Canopy Growth im Fokus

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich auch am Freitag auf Talfahrt begeben. Der DAX fällt vorbörlsich zeitweise um 0,78 Prozent auf 15.864 Punkte. Am Donnerstag war es letztlich 0,22 Prozent auf 15.988,16 Punkte abwärts gegangen. Der TecDAX wird am Freitag ebenfalls mit Verlusten erwartet. Er hatte am Vortag noch 0,3 Prozent auf 3.161,64 Zähler hinzugewonnen. Zum Wochenausklang werden weitere Verluste am deutschen Aktienmarkt erwartet, da der Ausblick auf weltweit weiter steigende Zinsen die Stimmung der Anleger drückt. So hatte Fed-Chef Jerome Powell in dieser Woche Signale dafür gegeben, dass die US-Notenbank die Zügel nach der aktuellen Zinspause weiter anziehen wird. Leitzinsanhebungen in Großbritannien und Norwegen fielen indes höher aus als erwartet. Auch in Japan könnte ein Umdenken bei der bisher lockeren Geldpolitik stattfinden, nachdem Inflationsdaten am Freitag höher ausfielen als gedacht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen werden am Freitag schwächer erwartet. Der EURO STOXX 50 verliert vorbörslich, nachdem er am Vortag bei 4.304,47 Punkten um 0,4 Prozent tiefer geschlossen hatte. Zinssorgen dürfen die Kurse an den europäischen Handelspläten am Freitag weiter belasten. Neue Impulse könnten von Konjunkturdaten kommen. So stehen in der Eurozone und den USA die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global auf dem Programm. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Am Donnerstag zeigten sich Anleger in den USA unentschlossen. Der Dow Jones Index pendelte im Verlauf um seine Nulllinie, am Ende ging der US-Leitindex marginal verändert mit einem Minus von 0,01 Prozent bei 33.946,77 Punkten in den Feierabend.

Der technologielastige NASDAQ Composite konnte unterdessen deutlicher zulegen: Für den Techwerteindex ging es am Donnerstag 0,95 Prozent hoch, er schloss bei 13.630,61 Punkten. Die US-Börsen wurden am Donnerstag von Sorgen rund um eine verlängerte restriktive US-Geldpolitik belastet. Am Mittwoch hatte sich Fed-Chef Powell vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses dahingehend geäußert, dass die Leitzinsen bis Jahresende nochmal angehoben werden dürften. Von Konjunkturseite gab es etwas Unterstützung: die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist in der vergangenen Woche stagniert. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken