Merck-Aktie fester: Merck handelt wohl mit chinesischem Unternehmen über Verkauf des Farbprigment-Geschäfts

Aktien in diesem Artikel Merck 150,90 EUR

0,00% Charts

News

Analysen

Das in Hongkong gelistete Unternehmen habe ein verbindliches Angebot abgegeben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf informierte Personen. Den Angaben zufolge steht eine Bewertung von rund einer Milliarde Euro im Raum. Eine Merck -Sprecherin wollte die Gerüchte auf Anfrage von dpa-AFX nicht kommentieren. Nach einem schwachen Start kosteten die Anteile zuletzt in einem etwas schwächeren Markt 1,2 Prozent mehr als am Vortag.

Der chinesische Konzern stellt unter dem Markennamen "Chesir" Perlglanzpigmente her, die ähnlich wie Mercks Farbpigmente unter anderem für Kosmetika und Autolacke verwendet werden. Die "Wirtschaftswoche" hatte bereits im Frühjahr berichtet, dass der Merck-Konzern mögliche Käufer zu Geboten für den Bereich aufgefordert habe. Laut Bloomberg laufen die Gespräche mit dem chinesischen Konzern, ein erfolgreicher Verkaufsabschluss ist aber noch nicht sicher. Die Gespräche liefen, und zudem gebe es noch andere Interessenten, hieß es weiter.

Das vergleichsweise kleine Pigmentgeschäft stand schon unter dem früheren Merck-Chef Stefan Oschmann vor einigen Jahren zwischenzeitig zur Disposition, als es wegen einer Nachfrage-Flaute schwächer lief. Zudem hat Merck inzwischen die Materialsparte auf die Halbleiterzulieferung ausgerichtet, wozu der Konzern 2019 auch den US-Konzern Versum Materials übernahm. Im vergangenen Jahr steuerte das Pigmentgeschäft, das Merck als "Surface Solutions" führt, knapp 440 Millionen Euro zum Konzernumsatz von 22,2 Milliarden Euro bei.

Die Merck-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 1,23 Prozent auf 152,85 Euro.

DARMSTADT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA, Merck 2016