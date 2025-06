Merck Aktie News: Merck büßt am Montagmittag ein

So entwickelt sich Merck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Merck. Zuletzt ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 114,05 EUR.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 114,05 EUR. Im Tief verlor die Merck-Aktie bis auf 114,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 115,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 70.520 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 177,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 55,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,16 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,29 EUR aus. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 165,86 EUR.

Am 13.05.2025 hat Merck die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5,28 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5,12 Mrd. EUR umsetzen können.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 8,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai

Deutsche Bank AG: Buy für Merck-Aktie

Merck kündigt Antrag für Tumor-Medikament an - Aktie fester