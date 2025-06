Merck Aktie News: Merck am Mittag tiefer

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 114,45 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,3 Prozent auf 114,45 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 113,95 EUR. Mit einem Wert von 114,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 49.359 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 54,65 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 110,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,49 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 165,86 EUR.

Am 13.05.2025 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,13 Prozent auf 5,28 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,78 EUR je Merck-Aktie.

