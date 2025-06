Merck Aktie News: Merck gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von Merck zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 116,55 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 15:53 Uhr 1,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 116,75 EUR. Bei 115,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 80.094 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 34,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,45 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 5,23 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,29 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 165,86 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 13.05.2025. Es stand ein EPS von 1,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5,28 Mrd. EUR gegenüber 5,12 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,78 EUR je Merck-Aktie belaufen.

