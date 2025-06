Merck Aktie News: Merck am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 114,95 EUR.

Die Merck-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 114,95 EUR abwärts. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 114,80 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 116,70 EUR. Zuletzt wechselten 72.007 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 177,00 EUR markierte der Titel am 31.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 53,98 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 110,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 4,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,29 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 165,86 EUR.

Am 13.05.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,69 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,60 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5,28 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,12 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,78 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

