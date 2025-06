Merck Aktie News: Merck am Freitagmittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 115,10 EUR ab.

Um 11:47 Uhr ging es für die Merck-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 115,10 EUR. Die Merck-Aktie sank bis auf 114,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 115,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33.593 Merck-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,00 EUR) erklomm das Papier am 31.08.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,78 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 110,45 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 4,04 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,29 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 165,86 EUR an.

Merck ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,69 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,12 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,28 Mrd. EUR ausgewiesen.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

