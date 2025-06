Merck Aktie News: Merck fällt am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 115,20 EUR ab.

Die Merck-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 115,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 114,65 EUR. Bei 115,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 72.300 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 31.08.2024 auf bis zu 177,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 34,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 110,45 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 4,12 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,29 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 165,86 EUR für die Merck-Aktie.

Am 13.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,69 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,60 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,28 Mrd. EUR – ein Plus von 3,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,12 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,78 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

