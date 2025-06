Merck Aktie News: Merck am Nachmittag kaum bewegt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Merck hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Merck-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 114,85 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 114,85 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Merck-Aktie bei 115,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 113,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 114,90 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 85.091 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 54,11 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,45 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,29 EUR belaufen. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 165,86 EUR.

Merck gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,28 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

