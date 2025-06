MARKT USA/Wall Street vor Hängepartie vor Freitagsdaten

Der lustlose Handel des Vortages dürfte an der Wall Street am Donnerstag in eine neue Runde gehen. Vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitag dürften Anleger kaum bereit sein, größere Positionsveränderungen vorzunehmen, heißt es im Handel. Der Aktienterminmarkt deutet einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt an. Zuletzt hatten überwiegend schwache Konjunkturdaten die Kauflaune deutlich abgekühlt. So hatte neben miesen ADP-Arbeitsmarktdaten auch das Beige Book der US-Notenbank einen gestiegenen Konjunkturpessimismus zu Tage gefördert - ein Ergebnis der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Aber der echte Lackmustest für die Verfassung der US-Konjunktur wird in den Arbeitsmarktdaten der Regierung zum Wochenschluss gesehen.

"Die Bullen sind definitiv wieder am Steuer. Dies ist ganz klar ein Aktienmarkt, der bereit ist zu steigen; ein Markt, der gern durch das Hin und Her bei den Zöllen schaut, solange die Richtung auf Abschlüsse hindeutet", warnt Marktstratege Michael Brown von Pepperstone vor zu hohen Erwartungen an die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und mit Blick auf das Zolltheater von Trump. Noch vor Handelsstart liefern die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten womöglich einen wichtigen Impuls für die Tagestendenz.

Procter & Gamble (+0,1%) plant den Abbau von 7.000 Stellen innerhalb der nächsten zwei Jahre. Der Kurs bewegt sich vorbörslich ähnlich wenig wie der Gesamtmarkt.

