Merck Aktie News: Merck tendiert am Vormittag fester

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 115,30 EUR.

Die Merck-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 115,30 EUR. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 115,55 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 114,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.607 Merck-Aktien.

Am 31.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 177,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 4,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,29 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 165,86 EUR.

Merck ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,69 EUR gegenüber 1,60 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,28 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,12 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,78 EUR fest.

