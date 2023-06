Minus an Börse Frankfurt: DAX beendet Handel unter 16.000 Punkten - Leitzinsen im Fokus

Mit dem DAX ging es zu Beginn des Donnerstagshandels in Frankfurt um 0,97 Prozent tiefer auf 15.867,65 Punkte. Im Tagesverlauf wurde das Minus jedoch kleiner. Letztlich ging es 0,22 Prozent auf 15.988,16 Punkte abwärts.

Zahlreiche Leitzinserhöhungen europäischer Notenbanken erinnerten die Anleger daran, dass sich die internationale Zinsspirale im Kampf gegen die Inflationweiter dreht. Auch in den USA besteht die Aussicht, dass der Leitzins dort nach der jüngst eingelegten Zinspause noch weiter steigen wird.

Nutzen Anleger Rücksetzer?

Durch die Stabilisierung im Tagesverlauf sieht Marktexperte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG bereits eine Gegenbewegung im Gange. Er macht für die Verluste weniger die Zinssorgen als das dünne Handelsvolumen verantwortlich. Im Tagestief sei der Leitindex knapp über einer Unterstützungszone bei rund 15.800 Punkten geblieben. Für die Experten der Landesbank Helaba wäre sogar ein Rückgang bis in den Bereich von 15.600 bis 15.700 Punkten lediglich eine Korrektur gewesen.

Leitzinsentscheide des Tages

An diesem Donnerstag standen die Zinsentscheide mehrerer Notenbanken im Blickfeld. Die Schweizer Notenbank erhöhte den Leitzins am Donnerstag erwartungsgemäß um weitere 0,25 Prozentpunkte, während die norwegischen und britischen Währungshüter ihren Straffungskurs mit überraschend deutlichen Zinsanhebungen um 0,5 Punkte fortsetzten. Die Gewissheit darüber belastete den Dax im Tagesverlauf jedoch nicht zusätzlich, das Tagestief stand schon kurz vor dem ersten Zinsentscheid zu Buche. Der Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets urteilte mit Blick auf die Bank of England: "Der heutige Schritt kommt einem Eingeständnis gleich, dass sie in Bezug auf den Zinserhöhungszyklus erheblich hinter der Kurve zurückgeblieben ist". Die US-Notenbank Fed hatte zuletzt nach zehn Zinserhöhungen in Folge eine Pause eingelegt, die Europäische Zentralbank hatte den Leitzins zuletzt nur noch um 0,25 Prozentpunkte angehoben.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: thodonal88 / Shutterstock.com