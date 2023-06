Falkenhafte Töne von Fed-Chef Powell: DAX startet unter 16.000-Punkte-Marke -- Japans Börse schließt im Minus - Feiertag in China -- Tesla kauft wohl deutsches Start-Up -- Delivery Hero, SAP im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt schwächelt am Donnerstag. Negative Impulse aus der Wall Street belasten am Donnerstag auch den heimischen Aktienmarkt. Am gestrigen Abend stellte Powell in Aussicht, dass die Leitzinsen bis Jahresende womöglich höher stehen dürften. So seien "fast alle" Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses der Ansicht, dass für die weitere Inflationsbekämpfung weiterhin etwas höhere Zinsen nötig seien. Besonders für die zinssensiblen Tech-Werte, die seit Jahresauftakt einen starken Lauf erlebt hatten, gaben daraufhin nach.

Alle Augen waren am Mittwoch auf die halbjährliche Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses gerichtet. Powell äußerte sich dahingehend, dass die Leitzinsen bis Jahresende womöglich höher stehen werden. So seien sich "fast alle" Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses darüber einig, dass weitere Erhöhungen zur Bekämpfung der Inflation nötig seien.

Der Dow Jones Index startete schwächer und arbeitete sich im Verlauf zeitweise an die Nulllinie heran. Schlussendlich stand jedoch ein Verlust von 0,3 Prozent auf 33.951,52 Zähler an der Tafel. Der technologielastige NASDAQ Composite blieb dagegen den gesamten Handelstag im negativen Bereich. Er verbuchte zur Schlussglocke einen Abschlag von 1,21 Prozent auf 13.502,20 Punkte.

Am Mittwoch hielten sich Anleger an der Wall Street zurück.

Am Donnerstag geht es an Japans Börse leicht bergab, während in China feiertagsbedingt nicht gehandelt wird.

Der japanische Leitindex Nikkei verlor letztlich 0,92 Prozent auf 33.264,88 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland wird am Donnerstag feiertagsbedingt nicht gehandelt. Am Mittwoch schloss der Shanghai Composite um 1,31 Prozent schwächer bei 3.197,90 Einheiten. Auch in Hongkong bleibt die Börse am Donnerstag geschlossen. Am Vortag waren Verluste zu sehen: Der Hang Seng ging um 1,98 Prozent tiefer bei 19.218,35 Zählen aus dem Handel.

Die insgesamt maue Stimmung der laufenden Handelswoche setzte sich auch am Donnerstag in Asien fort. Beigetragen dazu haben die falkenhaften Töne des Fed-Chef Jerome Powell. Er kündigte an, dass die Fed nach der Pause im Juni in den kommenden Monaten wieder an der Zinsschraube drehen werde. Immerhin könne dies aber langsamer vonstatten gehen als es seit März 2022 der Fall war. Dazu passt die Prognose der Investmentbank Goldman Sachs, dass China selbst dann mit konjunkturellem Gegenwind zu tun haben werde, wenn die Zinspolitik weiter gelockert werde.

