10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

Der DAX dürfte mit recht deutlichen Verlusten in den Donnerstagshandel starten und dabei unter die 16.000-Punkte-Markierung fallen.

2. Japans Börse leicht im Minus - Feiertag in China

Der japanische Leitindex Nikkei verliert zeitweise 0,41 Prozent auf 33.436,15 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland wird am Donnerstag feiertagsbedingt nicht gehandelt. Am Mittwoch schloss der Shanghai Composite um 1,31 Prozent schwächer bei 3.197,90 Einheiten. Auch in Hongkong bleibt die Börse am Donnerstag geschlossen, am Vortag waren Verluste zu sehen: Der Hang Seng ging um 1,98 Prozent tiefer bei 19.218,35 Zählen aus dem Handel.

3. Goldman Sachs nimmt Delivery Hero in seine "Buy"-Liste auf

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere von Delivery Hero beim Kursziel von 52,30 Euro mit "Buy" aufgenommen. 2023 sei ein Übergangsjahr für europäische Essenslieferanten, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Zur Nachricht

4. Google Street View macht wieder Bilder in Deutschland - Bürger haben Widerspruchsrecht

Zum geplanten Start der neuen Google-Street-View-Kamerafahrten an diesem Donnerstag hat Hamburgs Datenschutzbeauftragter Thomas Fuchs an die Widerspruchsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger erinnert. Zur Nachricht

5. NASDAQ-Wert Tesla kauft wohl deutsches Startup

Vorherige Gerüchte scheinen sich zu bestätigen: Die Hinweise, dass der Musk-Konzern Tesla das deutsche Startup Wiferion kaufen wird, verdichten sich.Zur Nachricht

6. Jefferies hebt Kursziel von SAP an

Das Analysehaus Jefferies hat SAP aus Bewertungsgründen von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 105 auf 115 Euro angehoben. Zur Nachricht

7. Nach CS-Zusammenbruch: Schweizerische Nationalbank fordert grundlegende Maßnahmen

Nach der Schieflage der Credit Suisse fordert die Schweizerische Nationalbank (SNB) Maßnahmen zur Vermeidung solcher Probleme in Zukunft. "Diese Maßnahmen müssen die Widerstandsfähigkeit der Banken stärken, um einen Vertrauensverlust zu verhindern und eine breite Palette wirksamer Optionen zur Stabilisierung, Sanierung oder Abwicklung einer systemrelevanten Bank im Falle einer Krise sicherzustellen", hieß es in dem am Donnerstag veröffentlichten Finanzstabilitätsbericht der SNB. Zur Nachricht

8. Aktienmarkt-Rally: Erfolgreicher Wall-Street-Bulle prognostiziert Expansion statt Rezession

Infolge der äußerst falkenhaften Geldpolitik der US-Notenbank sorgen sich Anleger nun schon seit rund einem Jahr vor einer Rezession. Doch Wall Street-Bulle Tom Lee, der als einer der wenigen die diesjährige Erholung am Aktienmarkt kommen sah, prognostiziert inzwischen für die US-Wirtschaft sogar eine Expansion. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise verlieren am Donnerstagmorgen etwas an Wert. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,36 auf 72,17 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,41 auf 76,71 Dollar zurückfiel.

10. Euro hält sich stabil an 1,10-Dollar-Marke

Der Euro kann am Donnerstagmorgen seine Gewinne der vergangenen Handelstage halten und notiert damit nahe der 1,10-Dollar-Marke.

