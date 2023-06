Delivery Hero-Aktie: Goldman Sachs nimmt Delivery Hero in seine "Buy"-Liste auf

2023 sei ein Übergangsjahr für europäische Essenslieferanten, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Es sei geprägt von hohen Vergleichswerten aus der Corona-Zeit, hoher Inflation und schwachen Konsumausgaben. Andererseits helfe Rationalisierung der Profitabilität. Mit dem schwachen Kursverlauf seit Jahresbeginn hält sie die Unsicherheiten für eingepreist. Der Markt wolle aber nun zunächst Wachstum sehen und eine weitere Branchenkonsolidierung. Die Wachstumsaussichten seien bei Delivery Hero am besten.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero

Bildquellen: Delivery Hero