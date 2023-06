Veefriends: Neues NFT-Projekt von Gary Vaynerchuck soll Disney Konkurrenz machen

finanzen.net: Was ist Veefriends?

Andy Krainak: Veefriends ist ein modernes Unterhaltungsunternehmen. Wir haben unsere 283 Charaktere und unser geistiges Eigentum auf der ETH-Blockchain geboren und arbeiten seitdem daran, unsere Charaktere in allen Medien und Inhalten weiterzuentwickeln, um den Bekanntheitsgrad der Veefriends-Charaktere zu steigern.

Warum glaubst du, dass VF ein Erfolg sein wird?

Andy Krainak: Es wird ein Erfolg wegen seines Gründers und CEOs GaryVee sein. Er hat eine nachgewiesene Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, Unternehmen aufzubauen. Und ich glaube, dass er weiß, wie man operiert und Mitarbeiter einstellt, um dies zu tun. VayanerMedia [Die Social-Media Agentur, die Gary Vaynerchuck aufgebaut hat, Anm. d. Red.] ist ein großartiges Hilfsmittel für Veefriends, um das Unternehmen beim Wachsen zu unterstützen.

Warum denkst du, wird jedes Kind Veefriends kennen?

Gary Vaynerchuck : Weil ich denke, dass die Charaktere universell sind. Freundlichkeit, Geduld und Einfühlungsvermögen. Das sind Dinge aus dem wirklichen Leben. Ich glaube, dass ich gut genug bin, um in den nächsten 20 oder 30 Jahren die Menschen dazu zu bringen, sich in diese Figuren zu verlieben, und ich bin sehr leidenschaftlich. Ich glaube fest daran und das ist es, worauf ich mich konzentriere.

Kann man Veefriends NFTs wie eine Investition in eine Aktiengesellschaft sehen?

Gary Vaynerchuck: Ich betrachte sie eher als Sammlerstück. Eine Pokemon Glurak-Rookie-Karte ist ein Sammlerstück. Und genau so sehe ich die Veefriends NFTs auch.

Was ist deine spezielle Rolle als Präsident von Veefriends?

Andy Krainak: Meine spezielle Rolle als Präsident von Veefriends ist es, das Tagesgeschäft des Unternehmens zu überwachen und sicherzustellen, dass wir das Schiff in die richtige Richtung lenken, um die Ziele zu erreichen, die wir erreichen wollen. Das heißt, die Verbindung zu den Charakteren, mit denen wir die Welt beeinflussen wollen, zu stärken.

Was hat sich im Laufe der Reise an der Vision von Veefriends geändert?

Andy Krainak: Im ersten Trailer von Veefriends im Jahr 2021 beschrieb Gary Veefriends als ein ehrgeiziges NFT-Projekt, und ich denke, wir alle lernen gerade, wie ehrgeizig das Projekt Veefriends ist. Wir sind heute hier in Indianapolis auf einer großartigen Konferenz, der VeeCon. Um eine Konferenz dieser Größenordnung erfolgreich durchführen zu können, braucht es viel Zeit, Ressourcen, Energie und Expertise. Wir tun das parallel zum Aufbau von 283 Charakteren. Wir haben auch Zugangs- und Nutzwert-Token für Veefriends mit Zugang zu Gary, speziellen Hangouts, Überraschungen wie GiftGoat-Token. Ich denke, jeder Unternehmer oder jedes Unternehmen muss sich in Echtzeit umorientieren und anpassen, und das tun wir auch. Und ich denke, das größte Lernziel und Hindernis ist es, den Ehrgeiz dieses Projekts zu managen und so erfolgreich wie möglich zu sein, Tag für Tag versuchen wir, die Initiativen zu balancieren.

Und was sind Fehler aus der Vergangenheit, aus denen das Unternehmen Veefriends am meisten gelernt habt?

Andy Krainak: Es kommt sehr viel auf die Kommunikation an. Ich denke, viele andere NFT-Projekte stoßen auf Hürden und Hindernisse, wenn wir über Zeitpläne und Roadmaps sprechen. Davon sind wir nicht unbetroffen. Unser Ziel ist es ein modernes, zeitgemäßes Unterhaltungsunternehmen aufzubauen. Und wie wir das tun werden, ob mit Büchern, Filmen, Social-Media-Inhalten, YouTube-Kids oder Events. Wir werden täglich auf die sich bietenden Möglichkeiten reagieren. Aber die Absicht, ein modernes Medienunternehmen aufzubauen, wird immer die gleiche bleiben.

Gibt es ein Unternehmen an dem ihr euch orientiert? Bspw. Walt Disney? Oder gibt es keins, da es eben so etwas noch nicht auf NFT-Basis gibt?

Andy Krainak: Es ist beides. Ich würde sagen, dass Disney der Schlüssel zum Erfolg ist, wenn es darum geht, ein IP-Unternehmen rund um Figuren aufzubauen. Allerdings finde ich auch großartig, was Luca Netz von Pudgy Penguins macht. Auch die Doodles finde ich super. Ich denke, es gibt eine Menge NFT-Projekte, die wirklich interessante und starke IPS haben. In diesem Sinne konzentriere ich mich nur auf Veefriends. Ich werde die Geschichte als Lehrmeister betrachten, um herauszufinden, wie wir Veefriends weiterentwickeln und stärken können. Aber es gibt keinen Vergleich zu dem, was wir tun, und ich konzentriere mich sehr darauf, die Ressourcen und Talente, die wir bei Veefriends haben, auszubauen.

Gary erwähnte in einem Podcast, dass es ihm bei einem Krypto-Crash so leidtun würde, dass, wenn manche Leute einen Veefriends NFT für 40.000€ kaufen und der Wert auf 0€ sinkt, er für alle Veefriends Holder zusätzliche Utility geben würde wie bspw. VeeCon Zugang für die nächsten 10 Jahre. Sind wir schon an diesem Punkt angelangt?

Andy Krainak: Ich würde sagen, die Stärke der Blockchain ist, dass alles in jedem Moment passieren kann. Wir können in Echtzeit entscheiden, was wir tun wollen, und das geht zurück auf Roadmaps. Ich möchte keine Spekulationen oder "Was-wäre-wenn"-Annahmen anstellen oder sagen, dass dies vielleicht passieren wird. Ich glaube nicht, dass das für irgendjemanden gesund ist, aber ich möchte auch mitteilen, dass es morgen so sein wird. Wir können die Richtung ändern und das kann Auswirkungen auf die Inhaber der Veefriends NFTs haben.

Das hast mal in einem Podcast gesagt: Du kannst nicht warten, bis einige Leute ihre Veefriends nach der VeeCon 2024 verkaufen. Warum das?

Gary Vaynerchuck: Das war offensichtlich ein Scherz und eine Anspielung auf einige Leute, die denken, dass der ROI eines Veefriends für sie nur die VeeCon ist. Es war eher so gemeint: Hey, ich möchte dich auf diese Reise dieses Unternehmens mitnehmen. Es gibt so viele Möglichkeiten auf dieser Reise. Man beurteilt das Leben eines Menschen nicht, nachdem man gerade mal 3 Jahre auf der Welt ist.

Social-Media-Team finanzen.net

