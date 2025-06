Aktie im Fokus

Walt Disney Aktie News: Dow Jones Aktie Walt Disney am Nachmittag im Aufwind

18.06.25 16:09 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Walt Disney. Zuletzt sprang die Walt Disney-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 118,25 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 118,25 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Walt Disney-Aktie bei 118,37 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 117,99 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 205.082 Walt Disney-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 11.06.2025 auf bis zu 120,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,90 Prozent hinzugewinnen. Bei 80,10 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Walt Disney-Aktie damit 47,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Nach 0,750 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,865 USD je Walt Disney-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 127,50 USD für die Walt Disney-Aktie aus. Walt Disney ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,81 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 23,50 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Walt Disney 21,99 Mrd. USD umgesetzt. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,78 USD je Walt Disney-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Walt Disney-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Papier Walt Disney-Aktie: Hätte sich eine Walt Disney-Investition von vor 5 Jahren gelohnt? Die zehn größten Übernahmen aller Zeiten Disney-Aktie auf Jahreshoch: Festhalten an TV-Geschäft zahlt sich aus

