Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich tiefer

Der DAX bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost geben nach

In Tokio fällt der Nikkei um 1,95 Prozent auf 31.658,97 Punkte. Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite um 0,15 Prozent auf 3.077,61 Zähler nach. In Hongkong notiert der Hang Seng um 0,96 Prozent leichter bei 18.038,12 Stellen (7:17 Uhr MESZ).

3. TUI öffnet Pforten zu neuer Konzernzentrale in Hannover

Der Reisekonzern TUI eröffnet am Freitag in Hannover seine neue Konzernzentrale. Zur Nachricht

4. Britische Aufsichtsbehörde gibt neue Höchstpreise für Gas und Strom bekannt

Die Energiepreise sinken in Großbritannien aller Voraussicht nach weiter. Zur Nachricht

5. NASDAQ-Titel Meta-Aktie, Alphabet-Aktie & Co.: Online-Dienste müssen in EU härtere Regeln befolgen

Die Social-Media-Plattform X, Facebook, TikTok und mehreren Google-Diensten drohen künftig Geldstrafen, wenn sie nicht stärker gegen illegale Inhalte vorgehen. Zur Nachricht

6. Nach mehr als zweieinhalb Jahren: Trump wieder bei Twitter-Nachfolgeplattform X

Mehr als zweieinhalb Jahre nach seinem letzten Twitter-Eintrag hat der frühere US-Präsident Donald Trump sein denkwürdiges Polizeifoto zum Anlass genommen, um zur Twitter-Nachfolgeplattform X zurückzukehren. Zur Nachricht

7. Novartis-Tochter Sandoz mit FDA-Zulassung für MS-Biosimilar in den USA

Die Novartis-Tochter Sandoz kann eine weitere Zulassung vermelden. Zur Nachricht

8. Raymond James-Analyst: Diese zwei Buffett-Aktien bieten zweistelliges Kurspotenzial

Im zweiten Quartal erweiterte Buffett sei Anlage-Portfolio um zwei Bauunternehmen. Raymond James-Analyst Buck Horne sieht für diese beiden Aktien ein zweistelliges Kurspotenzial. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise haben am Freitag nach ihrer Stabilisierung am Vortag etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Freitag 83,65 US-Dollar. Das waren 29 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 29 Cent auf 79,34 Dollar.

10. Euro rutscht unter 1,08 US-Dollar

Der Euro hat am Freitag weiter nachgegeben und ist unter 1,08 US-Dollar gefallen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0784 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Aktuell notiert sie auf dem Niveau von Mitte Juni.