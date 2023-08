Zinssorgen vor Powell-Rede: DAX vorbörslich etwas tiefer -- Asiens Börsen geben nach -- Deutsche Wirtschaft stagniert -- TUI öffnet Pforten zu neuer Konzernzentrale in Hannover -- Novartis im Fokus

Neue Zinssorgen wurden durch robuste Konjunkturdaten vom Vortag geweckt. Vor allem an den US-Märkten kam es daraufhin zu Gewinnmitnahmen. Nun richten sich die Blicke richten auf den ifo -Geschäftsklimaindex und die anstehende Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell im Rahmen der Notenbank-Konferenz in Jackson Hole. Anleger hoffen auf die Bestätigung, dass der aktuelle Kurs der Fed ausreichend straff ist. Konkrete Ankündigungen dürfte Powell jedoch nicht liefern, wie Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärt. "Und trotzdem hat jedes seiner Worte das Potenzial, die Märkte nachhaltig zu bewegen".

Der deutsche Aktienmarkt muss am Freitag vorbörslich einstecken.

Das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole sowie die erwartete Rede von Fed-Chef Jerome Powell stehen im Fokus der Marktteilnehmer. Diese könnte Hinweise auf die weitere Zinspolitik der Fed geben.

Der EURO STOXX 50 notiert vor dem Handelsstart in der Verlustzone.

An den europäischen Börsen geht es am Freitag vorbörslich nach unten.

Die US-Börsen tendierten am Donnerstag schwächer.

Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung etwas tiefer und gab dann weiter nach. Letztendlich verlor er 1,08 Prozent auf 34.099,48 Punkte. Der NASDAQ Composite legte zum Start noch zu und bewegte sich anschließend ebenfalls in der Verlustzone, wo er den Handel 1,87 Prozent schwächer bei 13.463,97 Punkten beendete.

Die guten Geschäftszahlen und der optimistische Ausblick von NVIDIA konnten die Tech-Werte am US-Aktienmarkt nur kurzzeitig antreiben. Der KI-Boom ließ NVIDIAs Geschäft im abgelaufenen Quartal kräftig wachsen. Analysten und Branchenkenner reagierten positiv. "Der Boom im Bereich der Künstlichen Intelligenz katapultiert die Nachfrage nach den komplexen Chips des Technologieunternehmens weiterhin in die Stratosphäre", zitierte dpa-AFX Sophie Lund-Yates, Expertin bei Hargreaves Lansdown.

Derweil zeigte die Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe einen weiterhin sehr robusten Stellenmarkt. Dies ließ neue Spekulationen über die Leitzins-Pläne der US-Notenbank am Markt aufkommen. Die Aufträge für langlebige Güter gingen im Juli allerdings unerwartet deutlich zurück.

Für Impulse könnte außerdem das am Donnerstag begonnene Notenbanker-Treffen in Jackson Hole sorgen. Am Freitag spricht dort Fed-Chef Jerome Powell.