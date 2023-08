Börse Frankfurt: DAX schließt tiefer - US-Notenbanker-Treffen im Fokus

Marktbericht

Die anfänglichen Zuschläge des deutschen Leitindex erwiesen sich am Donnerstag als nicht nachhaltig.

Der DAX ging am Donnerstag 0,94 Prozent höher bei 15.876,22 Punkten in den Handel. Im Handelsverlauf bröckelten die Gewinne jedoch wieder und der Index fiel unter seinen Schlusskurs vom Vorabend. Letztlich verlor das Börsenbarometer 0,68 Prozent auf 15.621,49 Zähler.

NVIDIA-Zahlen treiben gute Stimmung nur kurzfristig an

In den USA hatten Anleger den Zahlen von NVIDIA schon Vorschusslorbeeren gegeben. Die Zahlen bestätigten den mit künstlicher Intelligenz (KI) verbundenen Boom. Der Chipkonzern übertraf die Erwartungen deutlich und festigte so seine Rolle als "Liebling der KI-Investoren". Der Konzern verdoppelte den Umsatz im vergangenen Quartal auf 13,5 Milliarden US-Dollar. Laut dem Bernstein-Experten Stacy Rasgon bleibt die Aktie "der beste Weg, um das KI-Thema zu spielen".

Notenbanker-Treffen in Jackson Hole

Die Entscheidung über den weiteren Fortgang an den Börsen könnte nun in Jackson Hole in den USA fallen. Dort beginnt an diesem Donnerstag das jährliche Notenbanker-Treffen. Das wichtigste Ereignis dürfte Beobachtern zufolge der Auftritt von US-Notenbank-Chef Jerome Powell am Freitag sein.

Die Aufgabe der Währungshüter sei schwieriger als noch vor einem Jahr, schrieb Stratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Denn angesichts einer Inflation von acht Prozent damals sei die Aufgabe der Zentralbanker klar gewesen: höhere Leitzinsen. Nun aber sei die Frage, wie lange die inzwischen gesunkene Inflation auf noch immer zu hohem Niveau verharre.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX