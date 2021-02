Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich bereits vor dem Handelsstart am Freitag deutlich im Minus.

2. Börsen in Fernost tiefrot

Der japanische Leitindex Nikkei verliert 3,99 Prozent auf 28.966,01 Punkte. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 1,58 Prozent abwärts auf 3.528,38 Punkte. In Hongkong verliert der Hang Seng 2,91 Prozent auf 29.199,32 Zähler. (7.22 Uhr MEZ)

3. Telekom-Aktie: Deutsche Telekom im 4. Quartal besser als erwartet

Die Deutsche Telekom AG hat dank des Zukaufs von Sprint in den USA erneut ein beeindruckendes Wachstum im vierten Quartal erzielt und dabei die Analystenprognosen übertroffen. Zur Nachricht

4. GRENKE-Aktie: Sonderprüfung liefert keine Hinweise auf Geldwäsche

Die Sonderprüfung bei GRENKE hat bisher keine Hinweise auf Geldwäsche erbracht. Zur Nachricht

5. Slack-Aktie nachbörslich in Rot: Slack pirscht sich an die Umsatz-Milliarde heran

Der Bürokommunikationsdienst Slack hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss die vorläufigen Umsatzzahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2020 veröffentlicht. Zur Nachricht

6. BASF hält Dividende trotz Milliardenverlust stabil

Der weltgrößte Chemiekonzern BASF will trotz eines Milliardenverlusts im Gesamtjahr 2020 genauso viel Geld an die Aktionäre ausschütten wie ein Jahr zuvor. Zur Nachricht

7. Beyond Meat enttäuscht mit Zahlenwerk - Beyond Meat-Aktie dennoch nachbörslich weit im Plus

Der Fleischersatzhersteller Beyond Meat hat seine Bücher geöffnet und über seine Geschäftsentwicklung informiert. Zur Nachricht

8. Erste Zahlen als börsennotiertes Unternehmen: Airbnb schlägt Umsatzerwartung - Airbnb-Aktie legt nachbörslich zu

Die Online-Buchungsplattform Airbnb hat erstmals seit dem Börsengang im Dezember ihre Bücher geöffnet. Zur Nachricht

9. Continental ruft in den USA 94.000 Reifen zurück

Der Autozulieferer Continental ruft in den USA freiwillig 94.000 Reifen der Marken Continental, General und Barum zurück. Zur Nachricht

10. Euro bleibt unter 1,22 US-Dollar

Der Euro hat am Freitag weiter unter der Marke von 1,22 US-Dollar notiert. Unter diese Marke war er am Donnerstagabend im Zuge einer allgemein trüberen Marktstimmung gefallen. Am Freitagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2160 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.

Bildquellen: Fotolia