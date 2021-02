Am deutschen Aktienmarkt geht es vor dem Wochenende vorbörslich bergab.

Der DAX bewegt sich bereits vor dem Handelsstart am Freitag deutlich im Minus. Auch der TecDAX wird schwächer erwartet.

Steigenden Renditen am US-Anleihenmarkt trieben bereits an den US-Börsen die Kurse ins Minus. Nun macht sich die Stimmung auch am deutschen Markt bemerkbar. Zwar argumentieren Notenbanken, dass höhere Zinsen Ausdruck sich aufhellender Wirtschaftsaussichten seien, andererseits seien Aktien teils sehr hoch bewertet, erläuterte Analyst Michael Hewson von CMC Markets UK. Daher werde die Gelegenheit wahrgenommen, weiter Gewinne zu realisieren und diese nun in andere Anlagen zu stecken.

