Heute im Fokus

DAX geht mit Abschlägen ins Wochenende -- US-Börsen uneins -- Hypoport verfehlt Umsatzerwartungen -- VW macht weniger Gewinn -- Telekom, BASF, GRENKE, Slack, Airbnb im Fokus

Corona-Test von Roche zur Eigenanwendung in Deutschland zugelassen. United Airlines zahlt Millionen wegen Betrugsvorwürfen. Salesforce schaut überraschend zuversichtlich in die Zukunft. Virgin Galactic mit Zahlen weit unter den Erwartungen. Berater von US-Behörde debattieren über Johnson & Johnson-Impfstoff. BioNTech-Impfstoff darf in normalem Gefrierfach gelagert werden. Boeing 777 muss in Moskau notlanden - Millionenstrafe für Missachtung von Auflagen.