Nach milliardenschwerer Finanzierungsrunde: Tesla-Konkurrent Rivian könnte Börsengang bereits im September anstreben

Im Juli will der Elektroautohersteller Tesla seine Gigafactory in der Gemeinde Grünheide in Brandenburg eröffnen und auch erstmals in Europa eigene E-Autos herstellen. Sowohl Anwohner als auch Naturschützer versuchen nach wie vor, den Bau der Fabrik zu verhindern. Auch Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach hält eine Verzögerung des Produktionsstarts für möglich, wie er im Gespräch mit dem RBB erklärte. So sei der Zeitplan bereits um zwei Monate nach hinten verschoben, berichtet der SPD-Politiker. "Ich kann nicht beurteilen, ob Tesla diese Zeit wieder einholen wird." Derweil versucht Rivale Rivian, ebenfalls in Europa Fuß zu fassen, um dort E-Vans für den Online-Giganten Amazon herzustellen. Auch Deutschland kommt für den Elektrofahrzeug-Spezialisten als Standort in Frage. Im Gegensatz zu Elon Musks E-Auto-Pionier ist Rivian zwar noch nicht börsennotiert - dies könnte sich allerdings bald ändern.

Rivian-Börsengang bereits im September?

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, plant das Unternehmen, bald an die Börse zu gehen. Hierfür sei eine Bewertung von 50 Milliarden US-Dollar denkbar. Damit wäre dies einer der größten Börsengänge des Jahres - und einer der bemerkenswertesten eines Herstellers von Elektrofahrzeugen, seit Tesla 2010 den Sprung an die US-Technologiebörse NASDAQ wagte. Anonyme Quellen gaben gegenüber der Agentur an, dass eine Listung der Rivian-Aktie bereits im September möglich sei, sich aber auch auf Ende des Jahres oder sogar 2022 verschieben könne. Ein möglicher Börsenplatz wurde nicht genannt, das Unternehmen soll aber bereits im Kontakt mit Banken stehen, um die Details zu klären. Zu den Gerüchten habe sich der E-Auto-Hersteller aber bisher nicht äußern wollen.

Rivian sammelt mit Milliarden-Finanzierungsrunde neues Kapital ein

Erst im Januar kündigte Rivian an, eine Investitionsrunde von 2,65 Milliarden US-Dollar abgeschlossen zu haben. Die Runde wurde von T. Rowe Price angeführt. Neben Vertretern von Fidelity und Amazon waren auch weitere vorherige und neue Investoren involviert, wie Rivian in einer Pressemitteilung bekanntgab. "Dies ist ein entscheidendes Jahr für uns, da wir den R1T, den R1S und die kommerziellen Lieferfahrzeuge von Amazon auf den Markt bringen werden", äußerte sich CEO RJ Scaringe über die Finanzierungsrunde. "Die Unterstützung und das Vertrauen unserer Investoren ermöglichen es uns, uns auf diese Markteinführungen zu konzentrieren und gleichzeitig unser Geschäft für die nächste Wachstumsphase zu skalieren."

Geschätzte Bewertung von 27,6 Milliarden US-Dollar

Auch Joe Fath, Portfoliomanager von T. Rowe Price, begrüßt die jüngste Investitionsrunde, mit der Rivian seit Anfang 2019 nun 8 Milliarden US-Dollar einsammeln konnte. "Wir haben die Ankunft des Jahres 2021 sehnsüchtig erwartet und damit auch die Vorfreude darauf, dass Rivian beginnt, seine revolutionären Produkte an Kunden auszuliefern", wird Fath in der Pressemitteilung zitiert. "Es ist belebend für uns, unsere Reise mit einem so talentierten, missionsgetriebenen Team fortzusetzen, das eine robuste Organisation für die lange Zukunft aufbaut." Einen genauen Wert gab das Unternehmen im Zuge seiner Ankündigung nicht bekannt, laut Quellen von Bloomberg komme Rivian nun aber auf eine Bewertung von 27,6 Milliarden US-Dollar.

