Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte mit Verlusten in den großen Verfallstag an den Terminbörsen starten. Vorbörsliche Indikationen prognostizieren einen um 0,5 Prozent tieferen Start bei 14.697,60 Punkten. Aus Asien und den USA kommen schwache Vorgaben, nachdem der Renditeanstieg am US-Anleihemarkt einmal mehr für Verunsicherung sorgte.

2. Börsen in Fernost geben kräftig nach

An den asiatischen Börsen kommt es zum Wochenausklang auf breiter Front zu Verkäufen. Der japanische Leitindex Nikkei verliert zeitweise 1,41 Prozent auf 29.792 Punkte. Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zeitweise um 2,07 Prozent auf 3.391 Einheiten nach. Beim Hang Seng in Hongkong steht derweil ein Minus von 2,23 Prozent auf 28.751 Zähler an der Kurstafel.

3. Commerzbank hat wohl drei Kandidaten für Aufsichtsratsvorsitz

Für den Aufsichtsratsvorsitz bei der Commerzbank kommen einem Pressebericht zufolge drei Kandidaten in die engere Auswahl. Dabei handelt es sich um den ehemaligen HSBC-Trinkaus-Chef Andreas Schmitz sowie den KfW-Chef Günther Bräunig und Ingrid Hengster, die im Vorstand der KfW sitzt. Zur Nachricht

4. Ford stoppt kurzzeitig Produktion in zwei Werken

Der US-Automobilhersteller Ford will zwei Wagen aus seiner Produktion in Nordamerika ohne bestimmte Teile produzieren und zwei Montagewerke wegen des weltweiten Mangels an Halbleiterchips kurzzeitig stilllegen. Zur Nachricht

5. Corona-Krise lässt Geschäft bei FedEx boomen

Der Post-Rivale FedEx hat im jüngsten Geschäftsquartal dank des Bestellbooms in der Corona-Pandemie deutlich besser verdient. In den drei Monaten bis Ende November schoss der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 180 Prozent hoch auf 892 Millionen Dollar (749 Mio Euro). Zur Nachricht

6. Nike verfehlt Erwartungen im dritten Quartal

Nike leidet unter Schwierigkeiten bei der Lieferung von Waren nach Nordamerika und hat daher die Erwartungen verfehlt. Die Probleme hätten das Umsatzwachstum in der Weihnachtssaison verlangsamt, auch das Wachstum von Online- und Direktverkäufen sei beeinträchtigt gewesen. Zur Nachricht

7. Enel steigert Gewinn trotz Umsatzrückgang

Enel hat im vergangenen Jahr trotz fallender Einnahmen mehr verdient. Der Energiekonzern steigerte seinen Nettogewinn auf 2,6 von 2,2 Milliarden Euro ein Jahr zuvor, wie das in Rom ansässige Unternehmen mitteilte. Bereinigt erreichte das Nettoergebnis 5,2 Milliarden Euro. Zur Nachricht

8. Japans Zentralbank verschafft sich mehr Spielraum

Japans Zentralbank will ihre Billiggeld-Politik künftig noch flexibler handhaben. Nach zweitägigen Beratungen entschied die Bank of Japan (BoJ) am Freitag, den Schwankungsspielraum für langfristige Staatsanleihen zu vergrößern: zwischen plus und minus 0,25 Prozent. Der Zehn-Jahres-Zinssatz solle bei etwa null Prozent gehalten werden. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise präsentierten sich am Freitagmorgen mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,63 auf 59,37 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,70 auf 62,58 Dollar zurückfiel.

10. Euro hält sich über 1,19 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel über der Marke von 1,19 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1920 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1912 Dollar festgesetzt.

