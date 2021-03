Pemex entdeckt großes Ölfeld in Mexiko. Ford stoppt kurzzeitig Produktion in zwei Werken. Japans Zentralbank verschafft sich Spielraum bei Billiggeld-Politik. AstraZeneca-Impfungen werden wieder aufgenommen. Enel steigert Gewinn trotz Umsatzrückgang. BioNTech-Gründer betonen Verantwortung der Medien bei Aufklärung

Der deutsche Aktienmarkt befand sich am Donnerstag auf Rekordfahrt. So eröffnete der DAX den Handel bereits höher und stieg anschließend immer weiter, sodass er zeitweise gar erstmals die 14.800-Punkte-Marke knackte. Letztlich verließ er den Börsentag mit einem Zuschlag von 1,23 Prozent auf 14.775,52 Zähler. Sein neues Rekordhoch markierte er bei 14.804,01 Stellen. Auch der TecDAX legte deutlich zu, nachdem er mit einem Plus gestartet war. Sein Schlussstand: 3.400,06 Punkte (+0,81 Prozent). Am großen Verfallstag zum Wochenausklang, auch "Hexensabbat" genannt, dürfte der deutsche Leitindex unter Konjunktursorgen sowie schwachen Vorgaben aus Asien und den USA leiden. Ein erneuter Renditeanstieb bei langlaufenden US-Staatsanleihen schürt Verunsicherung. "Der DAX leidet heute gleich mehrfach", so Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners gegenüber dpa-AFX. "Zum einen müssen die Kursverluste aus den USA von gestern verarbeitet werden. Dazu kommen die wieder aufflammenden Pandemie-Sorgen. Zum anderen setzen wenig überraschend nach dem steilen Kursanstieg jetzt Gewinnmitnahmen ein." Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen legten am Donnerstag zu. So startete der EuroSTOXX 50 mit einem Gewinn und baute diesen anschließend noch aus. Er beendete den Handelstag letztlich mit einem Plus von 0,57 Prozent auf 3.871,78 Stellen. Aufgrund es großen Verfallstag un des schnellen Renditeanstiegs in den USA rechnen Marktbeobachter am Freitag mit einem volatilen Handel. Laut ihnen gebe es jedoch keinen Grund zur Beunruhigung, da Gewinnmitnahmen in der aktuellen Situation normal seien. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Am Donnerstag war an der Wall Street eine negative Tendenz zu beobachten. Der Dow Jones tendierte zum Start nahezu unverändert, konnte danach jedoch zulegen. Dabei stellte er zeitweise erneut eine Bestmarke auf. Zum Handelsschluss gab er dann jedoch letztlich 0,46 Prozent ab auf 32.862,17 Stellen. Der NASDAQ Composite eröffnete tiefer und gab auch anschließend ab. Zum Handelsschluss zählte er ein Minus von 3,02 Prozent auf 13.116,17 Zähler. Während die Fed-Aussagen in Deutschland, Europa und Asien für Kurszuschläge sorgten, schien die Euphorie in den USA schon wieder etwas abgeflaut zu sein. Die Renditen an den Anleihemärkten steigen weiter und belasteten damit insbesondere die Techwerte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken