Cathie Wood: Wieso Zoom beeindruckt und was das für die Telekommunikationsbranche bedeutet

Mitte Oktober 2020, nachdem die Zoom-Aktie im Zuge der Corona-Pandemie bereits ordentlich geklettert war, erreichte das Papier ein bislang unangefochtenes Allzeithoch bei 588,84 US-Dollar. Seither kam die Aktie des Videodienstes wieder zurück, obwohl Zoom als Gewinner der Pandemie weiterhin vom anhaltenden Homeoffice-Trend profitieren dürfte. In einem Interview mit Benzinga offenbarte Cathie Wood, weshalb sie nach wie vor beeindruckt von Zoom ist.

Cathie Wood: Zoom stülpt Telekommunikation um

Dass Videokommunikationsdienste wie Zoom während Corona parallel zur fortschreitenden Digitalisierung an Beliebtheit hinzugewonnen haben, ist bereits weithin bekannt. Doch Cathie Wood, Gründerin und CEO von ARK Investment Management, sieht noch viel mehr Potenzial in Zoom.

In einem Online-Interview mit Benzinga erläuterte sie, wie beeindruckt sie von den Zahlen des US-Konzern ist mit Fokus auf das dreistellige Wachstum. Das Unternehmen selbst ließ verlauten, an die Fortsetzung seiner Wachstumsstory zu glauben - diesem Glauben schließt sich Wood offenbar an. "Zoom spielt im größten Teil des Technologiebereichs da draußen," sagte die Fonds-Managerin. Und nicht nur das: Zoom könnte ihres Erachtens nach über seinen Status als Corona-Profiteur hinauswachsen und eine große Veränderung innerhalb der Telekommunikationsbranche anstoßen: "Ich denke, es wird einen Großteil der alten Telco-Infrastruktur verdrängen."

Vor diesem Hintergrund hält Wood die Schätzungen für Zoom für zu konservativ und geht stattdessen davon aus, dass es "viel höher gehen" könnte. Dabei schreibt Benzinga von einem eher negativen Stimmungsumfeld rund um Zoom. Doch die ARK-Chefin äußerte im Gespräch auf YouTube, dass sie die Aktie für unterbewertet halte.

Zoom-Aktie als Portfolio-Schwergewicht

Da die Zoom-Aktie in zwei der ARK Fonds ETFs eine Schlüsselposition einnimmt, ist die Überzeugungskraft zu sehen. Während der ARK Innovation ETF 1,9 Millionen Aktien im Wert von rund 665 Millionen US-Dollar enthält, befinden sich in dem ARK Next Generation Internet ETF sogar 486 Millionen Anteilsscheine an dem Videokommunikationsdienst, berichtet Benzinga.

Die Zoom-Aktie kostet derzeit rund 336,65 US-Dollar und hat sich somit seit Jahresbeginn kaum verändert.

