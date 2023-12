Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten - Großer Verfallstag im Blick

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich stabil

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart kaum verändert.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich fester

In Tokio steigt der Nikkei 225 aktuell (7.12 MEZ) um 0,63 Prozent auf 32.891,51 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil um 0,51 Prozent auf 2.943,78 Stellen. In Hongkong legt der Hang Seng hingegen um 2,14 Prozent auf 16.753,52 Zähler zu.

3. Chinas Zentralbank passt Referenzzins nicht an und pumpt Rekordsumme ins Bankensystem

Chinas Zentralbank hat einen wichtigen Referenzzins unverändert gelassen und gleichzeitig eine Rekordmenge an Liquidität in Form von einjährigen Krediten in den Markt gepumpt, um die von einer anhaltenden Immobilienkrise und einer schwachen Nachfrage geplagte Wirtschaft anzukurbeln. Zur Nachricht

4. Stabilus schüttet stabile Dividende aus - Ausblick für 2023/24 bekräftigt

Der Gasfederhersteller Stabilus will seinen Aktionären angesichts eines leichten Gewinnrückgangs im abgelaufenen Geschäftsjahr eine stabile Dividende zahlen. Zur Nachricht

5. Fresenius stampft wohl Digitaltochter Curalie ein

Der Medizinkonzern Fresenius macht laut einem Pressebericht kurzen Prozess mit der auf Gesundheitsapps spezialisierten Softwaretochter Curalie. Zur Nachricht

6. Symrise hebt Wachstumsprognose an - Marge aber schwächer als prognostiziert

Symrise rechnet für das laufende Jahr mit mehr Wachstum als bisher, allerdings auch mit einer geringeren Marge. Zur Nachricht

7. VW-Softwaretochter Cariad will Kosten um 20 Prozent senken - Abfindungsprogramm

Die VW-Softwaretochter Cariad hat sich mit ihrem Betriebsrat auf ein Effizienzprogramm geeinigt. Zur Nachricht

8. GM streicht ein Viertel der Jobs bei Robotaxi-Tochter Cruise und spart

Der US-Autoriese General Motors kürzt fast Tausend Jobs bei seiner kriselnden Robotaxi-Firma Cruise. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas höher

Die Ölpreise tendieren am Freitag etwas höher. So legt die Nordseesorte Brent zeitweise 0,29 Prozent auf 76,82 US-Dollar zu, für die US-Sorte WTI geht es derweil 0,18 Prozent auf 71,76 US-Dollar aufwärts.

10. Euro verteidigt Gewinne

Der Euro hat am Freitag seine deutlichen Gewinne aus dieser Woche weitgehend halten können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0985 US-Dollar. Am Vortag war sie kurz über die runde Marke von 1,10 Dollar gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch etwas tiefer auf 1,0919 Dollar festgesetzt.