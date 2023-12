Hexensabbat: DAX nach Rekordlauf stabil erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Munich Re will Gewinn 2024 deutlich steigern -- Fresenius stampft wohl Digitaltochter Curalie ein -- Symrise im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Nach den Rekorden am Vortag dürfte es am deutschen Aktienmarkt am Freitag ruhiger zugehen. Der DAX pendelt vorbörslich um die Nulllinie. Am Vortag hatte das Börsenbarometer kurzzeitig die historische Marke von 17.000 Punkten überstiegen. Der TecDAX wird ebenso wenig bewegt erwartet. Nachdem der DAX am Vortag erstmals in der Geschichte die Marke von 17.000 Punkten überstieg, dürften es Anleger am Freitag etwas ruhiger angehen lassen. Diesen Freitag ist auch der große Verfallstermin an den Terminbörsen, was an den Märkten zum Teil zu großen Schwankungen führen kann. Am Vortag hatten zunächst Hoffnungen auf Zinssenkungen den Kurse höher schießen lassen, bis vorsichtigere Aussagen von EZB-Chefin Christine Lagarde für Ernüchterung sorgten. Wie sie im Anschluss an den EZB-Zinsentscheid sagte, stünden Zinssenkungen aktuell noch nicht zur Debatte.





An den europäischen Börsen dürfte es am Freitag leicht aufwärts gehen. Der EURO STOXX 50 zeigt sich vorbörslich etwas stärker. Das Geschäft dürfte am Freitag nervös verlaufen, meinen Händler laut Dow Jones Newswires. Mittlerweile sind alle wichtigen Zinsentscheide verkündet worden, sodass nun der Große Dezember-Verfallstag an den internationalen Terminbörsen in den Fokus rücken dürfte. Darüber hinaus werden an diesem Freitag zahlreiche Konjunkturdaten veröffentlicht, darunter die neuen Einkaufsmanager-Indizes, die als wichtige Indikatoren gelten.





Die Rekordrally an der Wall Street setzte sich am Donnerstag mit gebremstem Tempo fort. Der Dow Jones Index pendelte zwischen Gewinn- und Verlustzone hin und her und schloss mit einem Plus von 0,43 Prozent bei 37.248,84 Punkten. Zuvor hatte er im Handelsverlauf bei 37.287,50 Punkten ein neues Rekordhoch erzielt. Der NASDAQ Composite eröffnete 0,44 Prozent höher und zeigte sich im Verlauf ebenfalls volatil. Am Ende stand ein Plus von 0,19 Prozent auf 14.761,56 Zähler. Wie zuvor erwartet, beließ die US-Notenbank Fed die Leitzinsen am Mittwoch unverändert in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Was für eine Rally am Markt sorgte, war jedoch die Aussicht auf gleich mehrere Zinssenkungen in 2024. So dürfte der Leitzins im nächsten Jahr dreimal gesenkt werden, am Markt wird jedoch gar von vier Senkungen ausgegangen. "Die Wahrscheinlichkeit einer Senkung in den kommenden Monaten ist größer als die einer Erhöhung", lautet das Fazit von Analyst Eric Winograd vom Vermögensverwalter AllianceBernstein laut der Deutschen Presse-Agentur. Am Donnerstag verkündete auch das europäische Fed-Pendant, die EZB, ihren jüngsten Zinsentscheid. Auch sie beließ den Leitzins unverändert bei 4,5 Prozent.