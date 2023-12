SMA Solar-Aktie springt zweistellig hoch: Solarhilfen sorgen für Verwirrung

Positives Umfeld

Die Aktien von SMA Solar haben ihre deutlichen Vortagesverluste am Donnerstag im positiven Börsenumfeld mehr als wett gemacht.

Die Papiere des Herstellers von Wechselrichtern SMA Solar gewannen via XETRA zeitweise 10,12 an Wert auf 57,15 Euro, sind damit im Nebenwertebereich aber nicht die einzigen. Alles deutet im kommenden Jahr auf sinkende Zinsen hin, was von den Anlegern am Donnerstag vor allem im Nebenwertebereich gefeiert wurde.

Derweil wird viel gemutmaßt über die Sparzwänge, die aus der tags zuvor nach zähem Ringen erzielten Einigung auf den Bundeshaushalt resultieren. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hatte unter anderem auch von schmerzhaften Einschnitten für die Solarbranche gesprochen. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) wiederum betonte, dass es dem Vernehmen nach keine Einschnitte bei der Förderung von Solaranlagen über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geben werde.

Der BSW kritisierte aber, dass der notwendige Aufbau von Solarfabriken in Deutschland von den Kürzungsplänen der Ampel-Koalition betroffen sein soll. Dies wurde auch am Donnerstag noch einmal in einem Medienbericht thematisiert, belastete aber nur kurzzeitig.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)