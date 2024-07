10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX kaum verändert erwartet

Der DAX dürfte aufgrund fehlender Impulse von der Wall Street am Freitag kaum verändert in den Handel gehen. In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex zeitweise bei 18.463,46 Punkten und damit nur 0,07 Prozent höher.

2. Börsen in Fernost leichter

Die wichtigsten asiatischen Indizes geben am Freitag nach. In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 7:45 Uhr unserer Zeit 0,19 Prozent auf 40.834 Punkte. Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,89 Prozent auf 2.931 Einheiten nach. Der Hang Seng in Hongkong fällt gleichzeitig um 0,97 Prozent auf 17.854 Zähler.

3. AIXTRON rudert bei Prognose zurück

Der Chipindustrie-Ausrüster AIXTRON hat nach einem schwachen Quartal die Prognosen für das laufende Jahr gesenkt. Beim Umsatz rechnet das im MDAX notierte Unternehmen jetzt nur noch mit einem Wert zwischen 620 Millionen Euro bis 660 Millionen Euro. Zuvor hatte die Unternehmensprognose bei 630 Millionen Euro bis 720 Millionen Euro gelegen. Zur Nachricht

4. Gewinn von Samsung steigt erneut deutlich

Steigende Chippreise infolge der starken Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) beflügeln weiter das Ergebnis des Elektronikriesen Samsung. In seinem Quartalsausblick für die Monate April bis Juni geht der Marktführer für Speicherchips, Smartphones und Fernsehern davon aus, dass sich der operative Gewinn im Jahresvergleich um mehr als das Fünfzehnfache gesteigert hat. Zur Nachricht

5. Bitcoin-Absturz geht weiter: Tiefpunkt seit Februar erreicht

Der Bitcoin hat am Freitag im frühen Handel deutlich nachgegeben. Der Kurs sackte zeitweise unter die Marke von 54.000 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Ende Februar. Zur Nachricht

6. Chinesische E-Autos: EU-Strafzölle treten in Kraft

Ab Mitternacht müssen vorläufige EU-Zusatzzölle auf Elektroautos aus China in Form einer Sicherheitsleistung hinterlegt werden. Die Abgabe wird fällig, wenn ein E-Auto in einem europäischen Hafen ankommt. Zur Nachricht

7. US-Arbeitsmarktbericht wird veröffentlicht

An diesem Freitag wird mit dem US-Arbeitsmarktbericht das absolute Wochenhighlight veröffentlicht. Er wird nach der eingeleiteten Zinswende in Europa auf Signale abgeklopft, ob die US-Notenbank bald folgen kann.

8. VW-Tochter Porsche AG will E-Auto-Batteriegeschäft von Varta übernehmen

Der Sportwagenbauer Porsche AG will dem angeschlagenen Batteriekonzern Varta sein Geschäft für Elektroautobatterien abkaufen. Derzeit befänden sich beide Konzerne in Verhandlungen über ein mögliches Mehrheitsinvestment in die Varta-Tochter V4Drive, teilte Varta in der Nacht in Ellwangen mit. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas schwächer

Die Ölpreise präsentieren sich am Freitagmorgen mit etwas schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future (gegenüber Mittwoch) um 0,21 auf 83,67 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,32 auf 87,11 Dollar zurückfiel.

10. Euro etwas höher

Der Euro kann am Freitagmorgen etwas zulegen. Die Gemeinschaftswährung kostet am frühen Morgen 1,0823 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.