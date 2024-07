Asiens Börsen schwächer -- Bitcoin fällt weiter -- AIXTRON senkt Prognose -- Samsung abermals mit deutlichem Gewinnsprung

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX notierte zur Startglocke minimal höher, konnte direkt im Anschluss jedoch leichte Gewinne verzeichnen. Das deutsche Börsenbarometer beendete den Tag letztlich 0,41 Prozent stärker bei 18.450,48 Zählern.

Der TecDAX folgte der Tendenz des Leitindex, nachdem er stabil gestartet war. Er schloss mit einem Zuwachs von 0,56 Prozent bei 3.352,09 Punkten. Nach einem starken Vortag zeigte sich der DAX am Donnerstag mit weiteren Gewinnen. Positive Impulse kamen erneut von der US-Technologiebörse Nasdaq, wo die Leitindizes NASDAQ 100 und NASDAQ Composite am Vortag in einem verkürzten Handel neue Rekordhochs erreichten. Aufgrund eines Feiertags bleibt der Handel in den USA an diesem Donnerstag aus, was erfahrungsgemäß auch an der deutschen Börse zu geringeren Umsätzen führt.

Unterdessen sind sich die Vertreter der US-Notenbank Fed uneinig über die Anzahl der Zinssenkungen im laufenden Jahr. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die europäischen Aktienmärkte bewegten sich am Donnerstag leicht aufwärts. Der EURO STOXX 50 startete etwas höher. Im weiteren Verlauf ging es weiter moderat nach oben. Sein Schlussstand: 4.987,48 Punkte (+0,44 Prozent). Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powell und ein schwacher ISM-Service-Index haben die Erwartungen auf Zinssenkungen in den USA erhöht, was durch fallende Renditen an den Anleihemärkten zusätzlich unterstützt wurde. Das am Vortag veröffentlichte Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank deutet jedoch keine Eile bei Zinssenkungen an. Angesichts der geschlossenen US-Börsen verlief der Handel am Donnerstag sehr ruhig, und auch die britischen Parlamentswahlen gaben keine größeren Impulse. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen blieben am Donnerstag aufgrund des Feiertags "Independence Day" geschlossen. Am Mittwoch ging es uneinheitlich zu. Der Dow Jones Index startete am Mittwoch minimal fester, bewegte sich dann aber meist knapp im Minus. Bei 39.308,00 Einheiten und damit 0,06 Prozent tiefer schloss der US-Traditionsindex.

Beim NASDAQ Composite ging es anfänglich knapp aufwärts. Anschließend setzte sich eine positive Tendenz durch, die Rekordjagd bei dem Tech-Index fand damit auch am Mittwoch seine Fortsetzung. Bei Gewinnen in Höhe von 0,88 Prozent (Schlusskurs: 18.188,30 Zähler) schloss der US-Tech-Index. Aufgrund des Unabhängigkeitstags am 4. Juli fand am Donnerstag kein Handel statt. Schon am Mittwoch wurde nur verkürzt gehandelt - die US-Börsen schlossen bereits um 19.00 Uhr MESZ. Das Highlight der Woche, der US-Arbeitsmarktbericht für Juni, steht erst am Freitag an. In dieser Situation sorgten am Mittwoch nur Konjunkturdaten zumindest für ein paar Impulse. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen in der US-Privatwirtschaft lag im Juni zwar etwas unter den Prognosen, dafür wurde der Vormonatswert leicht nach oben korrigiert. Einige Marktteilnehmer sehen den ADP-Bericht, der auf Daten von rund 500.000 US-Unternehmen mit etwa 25 Millionen Beschäftigten basiert, als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht. Die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe stiegen hingegen stärker als erwartet. Während es in der Vorwoche noch 234.000 Erstanträge gab, nahm diese Zahl nun auf 238.000 zu, obwohl im Vorfeld keine Änderung erwartet worden war. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken