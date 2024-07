Analystenstimme

Für den Rüstungshersteller RENK gibt es eine neue Analystenbewertung.

Die Berichtssaison steht vor der Tür und auch Börsenneuling RENK wird seine Bilanzen für das zweite Geschäftsquartal offen legen. Im Vorfeld hat die US-Investmentbank Goldman Sachs ihre Einschätzung für die RENK-Aktie präsentiert.

Demnach bleibt die Einstufung für RENK vor der am 18. Juli startenden Berichtssaison der europäischen Kapitalgüterbranche bei "Neutral". Auch das Kursziel passten die Experten nicht an, dieses liegt weiter bei 27,60 Euro und damit rund acht Prozent über dem aktuellen Kursniveau.

Während es mit Blick auf die Trends im europäischen Sektor erste Anzeichen gebe, dass der Tiefpunkt bei RENK überwunden werde, gehe es in den USA immer noch leicht abwärts, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Was die Ergebnisentwicklung betreffe, dürfte das zweite Quartal insgesamt gesehen eine schwache Saison gewesen sein, wobei Aufträge und Umsätze trotz solider Margen im Schnitt leicht unter dem Konsens liegen dürften. Costa verringerte ihre Ebit-Schätzung für sämtliche von ihr bewerteten Unternehmen leicht.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa (AFX)