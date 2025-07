RENK Aktie News: RENK am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,7 Prozent auf 72,32 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 72,32 EUR. Zwischenzeitlich weitete die RENK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 70,80 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 75,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.770.524 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 15,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2024 auf bis zu 17,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 75,52 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,587 EUR aus. Analysten bewerten die RENK-Aktie im Durchschnitt mit 57,80 EUR.

Am 14.05.2025 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei RENK ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 272,62 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 193,94 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,40 EUR je RENK-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Frankreich beschleunigt Aufrüstung - Warum das den Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT helfen kann

Gehälter bei Rheinmetall, HENSOLDT & RENK - wo am meisten verdient wird

Rheinmetall, HENSOLDT & RENK: Rüstungsaktien stark - RENK im Fokus mit Abspaltungsfantasie