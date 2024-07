Nach Auslieferungszahlen

Nachdem Tesla in dieser Woche seine Auslieferungszahlen für das zweite Quartal 2024 veröffentlicht hat, konnte die Aktie des US-Elektroautobauers kräftig zulegen - sehr zum Leidwesen von Tesla-Leerverkäufern.

• Tesla-Auslieferungszahlen überzeugen

• Aktie im Rallymodus

• Shortseller haben Milliarden verloren

Tesla Auslieferungszahlen besser als erwartet

Wie Tesla am Dienstag bekannt gab, hat das Unternehmen im zweiten Quartal 2024 mehr Fahrzeuge ausgeliefert. So lieferte der US-Elektroautobauer insgesamt 443.956 Fahrzeuge an Kunden aus. Im Vergleich zum Vorquartal konnte Tesla damit seine Auslieferungen um 14,77 Prozent steigern und die Erwartungen der Analysten übertreffen. Laut Bloomberg seien Analysten zuvor von 439.302 ausgelieferten Fahrzeugen ausgegangen. Gegenüber dem Vorjahresquartal wurden allerdings 4,76 Prozent weniger Fahrzeuge ausgeliefert.

Tesla-Aktie profitiert

Die Aktien von Tesla beschleunigten daraufhin ihre bereits in der Vorwoche begonnene Aufwärtsbewegung. Zum Handelsende am Dienstag zog die Aktie an der NASDAQ um 10,2 Prozent auf 231,26 US-Dollar an, was den höchsten Stand seit Januar bedeutete.

Am Mittwoch ging es dann im verkürzten Handel um weitere 6,54 Prozent auf 246,39 US-Dollar nach oben und nachdem am Donnerstag feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, notiert die Tesla-Aktie am heutigen Freitag vorbörslich zeitweise 2,12 Prozent höher bei 251,55 US-Dollar.

Betrachtet man die Performance der Tesla-Aktie seit Jahresbeginn, ergibt sich für den Anteilsschein inzwischen nur noch ein kleines Minus.

Tesla-Shortseller erleiden Milliardenverluste

Doch des einen Freud, ist des andern Leid: Während sich Tesla-Anleger über die Auslieferungszahlen und die anschließenden Gewinne an der Börse freuen durften, bedeuteten die Nachrichten nichts Gutes für jene, die auf einen Rückgang der Tesla-Aktie gewettet haben.

Wie CNBC unter Berufung auf Daten von S3 Partners berichtet, haben Leerverkäufer seit den neuen Auslieferungszahlen zum zweiten Quartal auf Mark-to-Market-Basis schätzungsweise bereits 3,5 Milliarden US-Dollar verloren.

Der Leerverkaufsanteil an Tesla liege derzeit bei 3,5 Prozent des Streubesitzes respektive 97 Millionen leerverkauften Aktien mit einem Nominalwert von 22,4 Milliarden US-Dollar.

Tesla-Chef Elon Musk ließ es sich nicht nehmen, diesen Schlag, den Leerverkäufer erleiden mussten, zu feiern. Dabei wetterte er auch gegen Microsoft-Mitbegründer Bill Gates , der die Tesla-Aktie in der Vergangenheit geshortet hat: "Sobald Tesla die Autonomie vollständig gelöst hat und Optimus in der Massenproduktion hat, wird jeder, der noch eine Short-Position hält, ausgelöscht", schrieb Musk in einem Beitrag auf X. "Sogar Gates."

Once Tesla fully solves autonomy and has Optimus in volume production, anyone still holding a short position will be obliterated. Even Gates. - Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2024

Analyst vorsichtig

Ronald Jewsikow, Analyst bei Guggenheim Partners, zeigt sich dennoch vorsichtig bezüglich Teslas Auslieferungszahlen: "Natürlich führten die Finanzierungsangebote sowohl für den Model Y als auch für den Model 3 zu einem beträchtlichen Volumenwachstum, aber wie wir bei anderen beträchtlichen Preissenkungen und Rabatten gesehen haben, wird die Nachfrage nach vorne gezogen und es muss im 3. Quartal und darüber hinaus neue Nachfrage geschaffen werden, was sich in den letzten 18 Monaten als Herausforderung erwiesen hat", zitiert CNBC aus einer Mitteilung des Analysten an Kunden. Jewsikow empfiehlt die Tesla-Aktie zum Verkauf.

Redaktion finanzen.net