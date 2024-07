10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX soll am Donnerstag mit Gewinnen in die Sitzung starten

Der DAX sowie der TecDAX werden mit einem positiven Handelsstart erwartet.

2. Börsen in Fernost tendieren in unterschiedliche Richtungen

In Tokio legt der Nikkei 225 zeitweise um 0,83 Prozent auf 40.918,88 Punkte zu.

Der Shanghai Composite verliert derweil 0,52 Prozent auf 2.966,83 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong verliert daneben minimale 0,02 Prozent auf 17.975,03 Einheiten (MEZ: 08:00).

3. KRONES gibt konkrete Mittelfristziele aus - Aktionäre reagieren positiv

KRONES hat auf einem Kapitalmarkttag seine Mittelfristziele vorgestellt und will Umsatz und Profitabilität bis 2028 deutlich erhöhen. Zur Nachricht

4. Continental gibt Einblick in Geschäftsentwicklung - Große China-Hoffnungen

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental rechnet in diesem Jahr in Europa weiter mit einem schwierigen Geschäft in der Autozulieferung. Zur Nachricht

5. US- Zinssenkung voraus? Fed-Protokoll offenbart große Uneinigkeit unter Notenbankern

Die Mitglieder der US-Notenbank haben unterschiedliche Erwartungen an die Zahl an Zinssenkungen im laufenden Jahr. Zur Nachricht

6. Vodafone investiert Millionenbetrag in KI-Kundenbetreuung

Vodafone investiert in diesem Jahr rund 140 Millionen Euro in Systeme mit Künstlicher Intelligenz (KI) von Microsoft und OpenAI, um die Beantwortung von Kundenanfragen zu verbessern. Zur Nachricht

7. Redcare Pharmacy-Aktie: Redcare Pharmacy in Q2 mit Umsatzsprung

Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy hat im zweiten Quartal von der Einführung einer zusätzlichen Einlösemöglichkeit für E-Rezepte profitiert und ein Drittel mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Zur Nachricht

8. Mt.Gox-Schock: Bitcoin fällt auf neues Zweimonatstief

Am Kryptomarkt setzt sich der Abwärtstrend auch am Donnerstag fort. Der Bitcoin markiert zwischenzeitlich ein Zweimonatstief. Zur Nachricht

9. Nordex sichert sich Auftrag von Denkerwulf

Nordex hat von dem Onshore-Windparkentwickler Denkerwulf einen Auftrag über knapp 40 Megawatt (MW) in Deutschland erhalten. Zur Nachricht

10. Ölpreis schwächelt

Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,54 auf 83,34 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,49 auf 86,85 Dollar zurückfiel.