Asiens Börsen uneinheitlich -- Continental gibt Einblick in Geschäftsentwicklung

Nach dem Dämpfer am Dienstag erhielt der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte Auftrieb von positiven Vorgaben der US-Börsen. Analyst Thomas Altmann von QC Partners betrachtete Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell als wichtigsten Kurstreiber für die US-Börsen am Vortag. "Vor allem angesichts der Äußerungen zum sich abkühlenden Arbeitsmarkt und zu den Risiken einer zu späten ersten Zinssenkung sehen die Börsianer ihre Erwartung eines ersten Zinsschrittes im September bestätigt", zitierte dpa-AFX Altmann. Auf der anderen Seite stehen weiterhin politische Unsicherheiten hinsichtlich der Parlamentswahlen in Frankreich und eine mögliche Marktschwäche im Sommer. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken

Die US-Börsen kamen am Mittwoch nicht auf einen gemeinsamen Nenner.

Der Dow Jones Index startete minimal fester, bewegte sich dann aber meist knapp im Minus. Bei 39.308,00 Einheiten und damit 0,06 Prozent tiefer schloss der US-Traditionsindex.

Beim NASDAQ Composite ging es anfänglich knapp aufwärts. Anschließend setzte sich eine positive Tendenz durch, die Rekordjagd bei dem Tech-Index fand damit auch am Mittwoch seine Fortsetzung. Bei Gewinnen in Höhe von 0,88 Prozent (Schlusskurs: 18.188,30 Zähler) schloss der US-Tech-Index.

An der Wall Street standen die Akteure am Mittwoch zwischen einer Reihe von US-Konjunkturdaten und der Feiertagsstimmung. Aufgrund des Unabhängigkeitstags am 4. Juli fand am Mittwoch nur ein verkürzter Handel statt - die US-Börsen schlossen bereits um 19.00 Uhr MESZ - und am Donnerstag wird überhaupt nicht gehandelt. Das Highlight der Woche, der US-Arbeitsmarktbericht für Juni, steht erst am Freitag an.

In dieser Situation sorgten nur Konjunkturdaten zumindest für ein paar Impulse. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen in der US-Privatwirtschaft lag im Juni zwar etwas unter den Prognosen, dafür wurde der Vormonatswert leicht nach oben korrigiert. Einige Marktteilnehmer sehen den ADP-Bericht, der auf Daten von rund 500.000 US-Unternehmen mit etwa 25 Millionen Beschäftigten basiert, als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht.

Die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe stiegen hingegen stärker als erwartet. Während es in der Vorwoche noch 234.000 Erstanträge gab, nahm diese Zahl nun auf 238.000 zu, obwohl im Vorfeld keine Änderung erwartet worden war.

