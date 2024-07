Kryptomarkt im Blick

Am Kryptomarkt setzt sich der Abwärtstrend auch am Donnerstag fort. Der Bitcoin markiert zwischenzeitlich ein Zweimonatstief.

• Bitcoin fällt in Richtung 58.000 US-Dollar

• Unsicherheit über Mt.Gox-Auszahlungen belastet

• Weitere Belastungsfaktoren für den Kryptomarkt



Nachdem die älteste Kryptowährung Bitcoin bereits am Vortag unter die 60.000-Dollar-Marke gefallen war, geht der Preisrutsch auch am Donnerstag weiter. In der Spitze ging es fast bis auf 58.000 Dollar nach unten, zuletzt notierte die Cyberdevise bei Coinmarketcap noch bei 58.860 US-Dollar.

Befürchteter Verkaufsdruck durch Mt.Gox lässt Anleger vorsichtig werden

Dabei belastet insbesondere die Unsicherheit über die konkreten Folgen der für Anfang Juli angekündigten Rückzahlungen an Gläubiger der vor zehn Jahren insolvent gegangenen Kryptobörse Mt.Gox. Der ehemals größte Bitcoin-Umschlagsplatz wurde vor rund einer Dekade gehackt, bei dem Angriff wurden rund 850.000 Bitcoins gestohlen. Ein Teil dieser Coins tauchte später wieder auf und eben dieser Teil soll von Seiten der Insolvenzverwalter nun - zehn Jahre später - an die Gläubiger von Mt.Gox zurückgezahlt werden.

Kommt eine solche Menge Bitcoin in kurzer Zeit auf den Markt, sorgt dies für Kursturbulenzen, insbesondere dann, wenn die Gläubiger ihre Cyberdevisen, die in den letzten zehn Jahren massiv an Wert gewonnen haben, direkt wieder verkaufen. Unklar ist allerdings, ob die Auszahlungen bereits begonnen haben und der Bitcoin-Preis deshalb kräftig absackt, oder ob Anleger angesichts der Unsicherheit über den konkreten Start und die konkrete Menge der Bitcoin-Rückgaben vorsorglich ihrerseits ihre Einlagen abziehen.

Zusätzliche Belastungsfaktoren

Dass neben dem Bitcoin auch der breite Kryptomarkt nachgibt und ebenso Kryptowährungen wie Ether an Wert verlieren, spricht eher dafür, dass die Kryptocommunity Vorsicht walten lässt.

Dabei belastet auch die zuletzt schwächere Nachfrage nach börsengehandelten Bitcoin-Fonds, die erst zum Jahresstart von der SEC zugelassen wurden und zunächst kräftigen Zulauf erfahren hatten.

Auch die Geopolitik lastet auf dem Kryptomarkt, ebenso wie die Unsicherheit über die Geldpolitik der US-Notenbank, die bislang - anders als etwa die EZB oder die SNB - keine Leitzinssenkungen vorgenommen hat. In Zeiten hoher Zinsen positionieren sich Anleger üblicherweise stärker fernab riskanter Anlagen.



