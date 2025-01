10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX fester erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

2. Nikkei in Grün

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 0,24 Prozent auf 39.609,20 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ruht der Börsenhandel aufgrund der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest weiterhin. Zuletzt wurde am Montag gehandelt, da gab der Shanghai Composite um marginale 0,06 Prozent auf 3.250,60 Zähler nach. Das Geschäft ruht auch noch für den Rest der Woche.

Auch in Hongkong wird aufgrund der Feiertage nicht gehandelt: Der Hang Seng verbuchte am Dienstag zuletzt ein kleines Plus von 0,14 Prozent auf 20.225,11 Einheiten.

3. Apple-Aktie fester: Apple überzeugt beim Gewinn

Der Technologiegigant Apple hat seine Bücher geöffnet. Zur Nachricht

4. Intel-Aktie steigt: Intel im vierten Quartal besser als erwartet

Der Technologiegigant Intel hat seine Bücher geöffnet. Zur Nachricht

5. Visa steigert Gewinn im Weihnachtsquartal - Aktie legt zu

Ein hervorragendes Weihnachtsgeschäft hat dem weltgrößten Zahlungsdienstleister Visa wachsende Gewinne beschert. Zur Nachricht

6. Novartis-Aktie im Fokus: Höhere Dividende nach starkem Geschäftsjahr

Der Pharmakonzern Novartis hat 2024 dank der guten Entwicklung seiner Medikamente "Entresto" und "Cosentyx" Umsatz und Gewinn weiter verbessert. Zur Nachricht

7. ATOSS-Aktie: ATOSS übertrifft Gewinnerwartungen

Der Softwarespezialist ATOSS hat im vergangenen Jahr trotz des schwachen wirtschaftlichen Umfelds noch etwas mehr Geld verdient als erwartet. Zur Nachricht

8. Nach Feiertagspause: Chip-Aktien um SK hynix und Co. brechen ein

Anleger aus Südkorea, die heute aus einer mehrtägigen Feiertagspause aufgrund der Neujahrsfeierlichkeiten zurückkehrten, erleben einen rabenschwarzen Freitag. Zur Nachricht

9. Ölpreise höher

Die Ölpreise notieren am Freitag höher. Zeitweise verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,59 auf 73,32 US-Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,42 auf 76,31 US-Dollar stieg.

10. Euro wenig bewegt

Der Euro zeigt sich vor dem Wochenende wenig bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0395 US-Dollar.