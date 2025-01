DAX vorbörslich leicht im Plus -- Nikkei in Grün -- Apple überzeugt beim Gewinn -- Intel im vierten Quartal besser als erwartet -- Explosion in spanischer Rheinmetall-Fabrik -- Visa, Novartis im Fokus

Die US-Notenbank Fed hat am Vorabend bekräftigt, an ihrem aktuellen Leitzinsniveau festzuhalten und sich dem Druck von Präsident Donald Trump für Zinssenkungen nicht zu beugen. Die Unabhängigkeit der Fed sei ein entscheidender Vertrauensfaktor für die Finanzmärkte , hieß es.

Die japanische Börse zeigt sich am Freitag freundlich.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MEZ 0,24 Prozent auf 39.609,20 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ruht der Börsenhandel aufgrund der Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahrsfest weiterhin. Zuletzt wurde am Montag gehandelt, da gab der Shanghai Composite um marginale 0,06 Prozent auf 3.250,60 Zähler nach. Das Geschäft ruht auch noch für den Rest der Woche.

Auch in Hongkong wird aufgrund der Feiertage nicht gehandelt: Der Hang Seng verbuchte am Dienstag zuletzt ein kleines Plus von 0,14 Prozent auf 20.225,11 Einheiten.

Unterstützung kommt von besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen des Tech-Riesen Apple. Auch Intel hat gute Zahlen präsentiert. Derweil hat Samsung im vierten Quartal 2024 mehr verdient als erwartet. Allerdings bremsen in Tokio Preisdaten etwas.

