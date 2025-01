Ausblick angehoben

Atlassian hat am Donnerstag nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Bilanz für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 präsentiert. Das Unternehmen meldete ein starkes Umsatzwachstum und hob seinen Ausblick für das Gesamtjahr an. Besonders das florierende Cloud-Geschäft trug zu den positiven Zahlen bei.

• Atlassian mit starkem Umsatzwachstum

• Ausblick für Gesamtjahr angehoben

• KI-Partnerschaft mit AWS

Atlassian, ein australischer Anbieter von Kollaborations-Software, konnte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 seinen Gesamtumsatz um kräftige 21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf nun 1,286 Milliarden US-Dollar steigern. Damit übertraf der Konzern die Schätzungen von Experten, die sich laut "Investing.com" auf 1,23 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Besonders stark entwickelte sich dabei das Abonnementgeschäft, dessen Umsatz um 30 Prozent auf 1,213 Milliarden US-Dollar wuchs.

Laut Atlassian-CFO Joe Binz sei das starke Umsatzwachstum vor allem auf eine hohe Nachfrage nach Cloud- und Data-Center-Lösungen zurückzuführen. "Die starke Vertriebsleistung im Enterprise-Segment hat zu besser als erwarteten Umsätzen geführt", wird er in der Pressemitteilung zitiert. Im Kerngeschäft Cloud stieg der Umsatz von 653,2 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 846,96 Millionen US-Dollar. Auch das Data Center-Geschäft entwickelte sich mit einem Umsatzanstieg von 274,8 Millionen US-Dollar auf 362,3 Millionen US-Dollar stark. Wie Atlassian weiter berichtete, habe man nun 49.449 Unternehmenskunden, die jeweils einen Cloud-Umsatz von mehr als 10.000 US-Dollar pro Jahr generieren würden - ein Plus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Das operative Ergebnis blieb allerdings mit -57,479 Millionen US-Dollar negativ, der Nettoverlust verringerte sich jedoch von 84,469 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 38,208 Millionen US-Dollar bzw. -0,15 US-Dollar je Aktie.

Das bereinigte operative Ergebnis (non-GAAP) stieg jedoch deutlich auf 335,1 Millionen US-Dollar (Vorjahr: 250,6 Millionen US-Dollar), ebenso wie der bereinigte Gewinn mit 255,6 Millionen US-Dollar bzw. 0,96 US-Dollar pro Aktie. Damit übertraf Atlassian auch hier die Analystenerwartungen von 0,62 US-Dollar je Aktie deutlich.

Optimistischer Ausblick: Wachstumskurs setzt sich fort

Auf Basis der starken Ergebnisse hat Atlassian seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2025 angehoben. Das Unternehmen erwartet nun ein Umsatzwachstum zwischen 18,5 und 19,0 Prozent für das Gesamtjahr, statt bisher nur 16,5 bis 17 Prozent. Besonders das Cloud-Geschäft dürfte mit einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate von 26,5 Prozent ein zentraler Wachstumstreiber bleiben.

Für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 rechnet Atlassian mit einem Umsatz zwischen 1,345 Milliarden und 1,353 Milliarden US-Dollar. Der Cloud-Umsatz soll um 23,5 Prozent steigen, während das Data Center-Geschäft um 35 Prozent zulegen soll.

"Die Dynamik, die wir im gesamten Unternehmen beobachten, bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass wir mit unseren Investitionen in unsere wichtigsten strategischen Prioritäten, nämlich die Betreuung von Unternehmenskunden, KI und das System of Work, nachhaltiges, langfristiges Wachstum erzielen werden", wird Atlassian-CFO Joe Binz in der Pressemitteilung zitiert.

Kooperation mit AWS für Cloud- und KI-Dienste

Neben den positiven Quartalszahlen verkündete Atlassian auch eine erweiterte strategische Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS). Die mehrjährige Kooperation soll Atlassian-Kunden einen verbesserten Zugang zu cloudbasierten Diensten, einschließlich generativer KI, ermöglichen. Zudem planen beide Unternehmen die Einrichtung eines Cloud Center of Excellence, um Unternehmen den Umstieg auf die Cloud zu erleichtern, heißt es in der Pressemitteilung.

Atlassian-Aktie springt kräftig hoch

An der Börse kommen Zahlen und Ausblick von Atlassian gut an: Im vorbörslichen US-Handel an der NASDAQ gewinnt die Atlassian-Aktie zeitweise 18,88 Prozent auf 317,35 US-Dollar.

