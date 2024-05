10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX kaum bewegt erwartet

Der DAX wird am letzten Handelstag im Mai kaum verändert zum Vortag erwartet. In vorbörslichen Indikationen zeigt er sich zeitweise minimale 0,01 Prozent fester bei 18.499,38 Punkten.

2. Börsen in Fernost freundlich

Die Börsen in Fernost notieren zum Wochenausklang höher. In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 7:50 Uhr unserer Zeit 1,02 Prozent auf 38.444 Punkte. Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite zur gelichen Zeit 0,13 Prozent höher bei 3.096 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong weist gleichzeitig bei 18.353 Einheiten einen Gewinn von 0,68 Prozent aus.

3. Fitch stuft Airbus-Ausblick auf positiv hoch

Die Ratingagentur Fitch hat den Ausblick für ihr Rating für Airbus von stabil auf positiv angehoben. Das langfristige Emittentenausfallrating (IDR) wurde mit A bestätigt. Zur Nachricht

4. BVB vor Umbruch: Watzke kündigt Transfer-Offensive an

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat eine Transfer-Offensive von Borussia Dortmund in der bevorstehenden Wechselperiode angekündigt. Man plane nicht mit einem Transferüberschuss, sagte der 64-Jährige im Interview der "Bild". Zur Nachricht

5. Mercedes-Benz mit deutlichen Fortschritten bei Wandel zur E-Mobilität

Beim Wandel zur E-Mobilität macht der Autohersteller Mercedes-Benz einer Analyse des Umweltforschungsverbunds ICCT zufolge Fortschritte. Neben zwei chinesischen Autokonzernen verbesserten sich die Stuttgarter am stärksten, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten "Global Automaker Rating 2023" hervorgeht. Zur Nachricht

6. Boeing präsentiert Aktionsplan für mehr Qualität

Boeing hat der US-Luftfahrtaufsicht FAA den von ihr eingeforderten Aktionsplan zur Verbesserung der Qualitätskontrollen vorgelegt. Einzelheiten zu den Maßnahmen wurden am Donnerstag zunächst nicht bekannt. Zur Nachricht

7. Geschworene sprechen ehemaligen US-Präsident Trump in historischem Urteil schuldig

Im historischen Prozess um die Verschleierung von Schweigegeld-Zahlungen an eine Pornodarstellerin haben die Geschworenen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in allen Punkten schuldig gesprochen. Zur Nachricht

8. PCE-Indikator aus den USA wird veröffentlicht

Das Highlight bei den Konjunkturdaten ist am Freitag die Veröffentlichtung des PCE-Indikators aus den USA. Dieser Preisindex der persönlichen Ausgaben der US-Verbraucher ist das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß und dürfte mehr Klarheit über den zukünftigen Zinskurs der US-Währungshüter bringen.

9. Ölpreise geben vor OPEC-Sitzung weiter nach

Die Ölpreise haben am Freitag weiter nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 81,75 US-Dollar. Das waren elf Cent weniger als am Abend zuvor. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 21 Cent auf 77,70 Dollar.

10. Euro gibt zum US-Dollar wieder nach

Der Euro hat am Freitagmorgen wieder etwas nachgegeben. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0820 US-Dollar und damit etwas weniger als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0815 Dollar festgelegt.