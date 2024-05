Vor US-Preisdaten: DAX kaum bewegt erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- NIO im Mai wohl mit neuem Absatz-Rekord -- Fitch stuft Airbus-Ausblick auf positiv hoch

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag kaum verändert starten.

Der DAX gewinnt in vorbörslichen Indikationen zeitweise winizige 0,01 Prozent auf 18.499,38 Punkte. Am Donnerstag hatte er bei 18.496,79 Punkten um 0,13 Prozent höher geschlossen. Daneben wird auch der TecDAX kaum bewegt erwartet. Er war am Vortag mit einem Verlust von 0,19 Prozent bei 3.355,90 Zählern aus der Sitzung gegangen.

Am Freitag, dem letzten Handelstag im Mai, wird der deutsche Leitindex kaum verändert erwartet. Obwohl das Rekordhoch von 18.892,92 Punkten aktuell etwas entfernt ist, hat sich die Börsenregel "Sell in may and go away" in diesem Monatn nicht bezahlt gemacht, denn die Bilanz für den Mai ist nimmer noch positiv.

Zinssorgen bleiben am Markt weiter ein beherrschendes Thema. Am kommenden Donnerstag steht die Entscheidung der Europäischen Zentralbank an. Experten rechnen mit einer ersten Leitzinssenkung nach einer längeren Zeit mit straffer Geldpolitik im Kampf gegen die Inflation. Am heutigen Freitag werden außerdem wichtige Preisdaten aus den USA vorgelegt, die für den zukünftigen Kurs der Fed von entscheidender Bedeutung sein dürften.

