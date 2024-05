Besitzen statt Handeln

Die NVIDIA-Aktie legte in der Vergangenheit eine beeindruckende Performance hin. Einige Investoren wollen daher Gewinne mitnehmen. Jim Cramer rät jedoch dazu, die Aktien des Chipherstellers zu halten.

• Einige Investoren nehmen Gewinne mit

• Jim Cramer: Anleger sollten NVIDIA halten, nicht handeln

• Starke Kaufempfehlung für NVIDIA-Titel

Gewinnmitnahmen bei NVIDIA

Seit Beginn des KI-Hypes ist vor allem die NVIDIA-Aktie immer wieder in aller Munde. Erst kürzlich schaffte das via NASDAQ gehandelte Papier den Sprung über die 1.000-US-Dollar-Marke. Antrieb erhielt die Aktie von einer überraschend guten Quartalsbilanz, wobei auch ein Aktiensplit angekündigt wurde.

Wie jedoch The Motley Fool kürzlich berichtete, nahmen einige Investoren NVIDIAs starkes Wachstum zum Anlass, im ersten Quartal Gewinne mitzunehmen. Zu den Milliardären, die ihre Anteile an NVIDIA reduzierten, gehörten unter anderem Stanley Druckenmiller von Duquesne Capital Management, David Tepper von Appaloosa Management, Paul Tudor Jones von Tudor Investments und Philippe Laffont von Coatue Management. Druckenmiller erklärte in einem Interview gegenüber CNBC, dass er das Unternehmen zwar immer noch möge, der KI-Hype jedoch kurzfristig überbewertet sein könnte. Auf langfristige Sicht könnte KI jedoch unterbewertet sein, so der Investor.

Investor warnt vor Blase

Das Marktforschungsunternehmen Vanda Research hat WallStreetOnline zufolge Daten zu den 15 am häufigsten gehaltenen Aktien und börsengehandelten Fonds in einem durchschnittlichen Privatanlegerportfolio gesammelt und nach Gewichtung sortiert. Mit einem Anteil von 9,3 Prozent am durchschnittlichen Portfolio privater Anleger steht NVIDIA an der Spitze, vor anderen populären Titeln wie Apple, Tesla und Meta.

Doch neben den ganzen bullischen Stimmen gibt es auch vereinzelt skeptische Stimmen zu hören. Rob Arnott, Gründer von Research Affiliates, erklärt, dass der Markterfolg des Unternehmens darauf basiere, dass NVIDIA auch in Zukunft die Halbleiterindustrie dominieren werde. "Es scheint blasig", erklärt er gegenüber CNBC. "Das Preis-Umsatz-Verhältnis ist astronomisch, und es ist astronomisch, weil ihre Gewinnspannen absolut gigantisch sind. […] Werden sich AMD, Intel und TSMC also zurücklehnen und sagen: 'Oh, ihr könnt eure 50+ Gewinnspannen behalten. Ihr könnt eure 90+ Marktanteile und Superchips behalten. Macht euch keine Gedanken darüber.' Nein, sie werden alle mitspielen."

Jim Cramer: NVIDIA besitzen, nicht handeln

Jim Cramer erklärte nun kürzlich in seiner CNBC-Sendung "Mad Money", dass er es für unklug halte, die NVIDIA-Aktie zu handeln. Ihm nach sollten Anleger den KI-Gewinner behalten und nicht verkaufen. "Bis die KI-Revolution auf etwas anderem läuft - und egal, was man hört, niemand sonst kommt an diese Chips heran - sollten Sie sie einfach besitzen und nicht damit handeln", erklärte er. "Verkaufen Sie sie nur nicht auf die Schnelle. Verkaufen Sie sie eigentlich überhaupt nicht, es sei denn, Sie müssen Gewinne mitnehmen, um Ihr Portfolio auszugleichen, weil es einfach zu groß geworden ist."

Cramer fügte außerdem hinzu, dass NVIDIA regelmäßig die Gewinnerwartungen übertreffe, und betonte, dass Anleger dem Erfolg des Unternehmens vertrauen sollten. Er erklärte, dass viele an der Wall Street nicht genau verstehen, womit NVIDIA sich eigentlich beschäftigt. "Wenn Sie diese Aktie besitzen wollen, müssen Sie sich die Zeit nehmen, sich damit zu beschäftigen", sagte er. "Wenn Sie das tun, wissen Sie, dass die Kunden, die angeblich NVIDIA verlassen, nicht einfach abwandern, sondern verzweifelt nach dem Produkt suchen."

Analysten raten weiter zum Kauf

Und auch der Großteil der Wall Street-Analysten rät weiterhin zum Kauf der NVIDIA-Aktie. Damit dürfte auch die Börsenweisheit "Sell in May and go away" nicht auf den Chiphersteller zutreffen.

Laut Daten von TipRanks wurde die NVIDIA-Aktie von insgesamt 39 Wall Street-Analysten bewertet, woraus eine starke Kaufempfehlung hervorgeht (36x buy, 3x hold). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1.185,29 US-Dollar und entspricht damit einem Aufschlag von 7,27 Prozent gegenüber dem letzten Kurs von 1.105,00 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 30.05.2024).

