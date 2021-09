Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart mit einem minimalen Abschlag von 0,05 Prozent bei 15.714,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost geben ab

In Japan präsentiert sich der Leitindex Nikkei derzeit 0,55 Prozent schwächer bei 30.501,13 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,24 Prozent tiefer bei 3.653,72 Zählern, während der Hang Seng in Hongkong 1,42 Prozent auf 25.141,33 Einheiten nachgibt.

3. Brenntag hebt erneut die Prognose für 2021 an

Der Chemikalienhändler Brenntag hat den Ausblick für 2021 angesichts einer anhaltenden starken Geschäftsentwicklung erneut angehoben. Zur Nachricht

4. Microsoft erhöht Dividende und kauft Aktien zurück

Microsoft gibt mehr Geld an seine Aktionäre zurück. Zur Nachricht

5. HelloFresh beteiligt sich an russischem Kochboxenversender Chefmarket

Der deutsche Kochboxenversender HelloFresh hat in das russische Pendant Chefmarket investiert. Zur Nachricht

6. Lufthansa-Aktie: Gericht weist Schmerzensgeldklage nach Germanwings-Absturz ab

In einem Prozess um zusätzliches Schmerzensgeld nach dem Germanwings-Absturz vor mehr als sechs Jahren haben die Hinterbliebenen eine Niederlage einstecken müssen. Zur Nachricht

7. Apple-Keynote: Neues iPhone vorgestellt - Kein Design-Umbruch bei Watch

Apple setzt bei seinen neuen iPhones zum wichtigen Weihnachtsgeschäft auf bessere Kameras und schnellere Chips. Zur Nachricht

8. IPO: Babbel legt Preisspanne fest

Der Sprachlernanbieter Babbel hat die Preisspanne für seinen geplanten Börsengang auf 24 bis 28 Euro je Aktie festgelegt. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel moderat gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,08 US-Dollar. Das waren 48 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 45 Cent auf 70,91 Dollar. Zurzeit bewegen sich die Ölpreise in der Nähe ihrer höchsten Stände seit Anfang August.

10. Euro stabil

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel knapp über der Marke von 1,18 US-Dollar gehalten.

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com