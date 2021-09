Asiens Börsen im Minus -- HelloFresh beteiligt sich an Chefmarket -- Brenntag hebt erneut die Prognose für 2021 an -- Microsoft erhöht Dividende und kauft Aktien zurück

Anleger am deutschen Aktienmarkt wagten sich am Dienstag nicht so recht aus der Deckung.

Der DAX eröffnete die Sitzung marginal leichter und bewegte sich über den Großteil des Handels hinweg seitwärts. Am Nachmittag schaffte er es etwas zuzulegen, er beendete das Geschäft letztlich mit einem Plus von 0,14 Prozent bei 15.722,99 Punkten. Der TecDAX verbuchte deutliche Gewinne, nachdem er nahezu unverändert in den Handel ging. Er verließ den Tag mit einem Zuschlag von 1,5 Prozent bei 3.927,25 Zählern.

Am zweiten Handelstag der Woche standen die Verbraucherpreise aus den USA auf der Agenda. Diese sind besonders wichtig für die US- Geldpolitik . "Auf Jahressicht werden wir wohl den vierten Monat am Stück die 'Fünf' vor dem Komma sehen", zitierte dpa-AFX Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Es werde jedoch erwartet, dass der Preisauftrieb im August nicht weiter Fahrt aufgenommen habe. "Eine Stabilisierung der Inflationsrate würde die Fed zumindest nicht zusätzlich unter Druck bringen", so der Experte. Damit behielt Altmann auch recht. Wie die Inflationsdaten für den Monat August offenbarten, sei die Teuerungsrate auf 5,3 Prozent gesunken. Die US-Notenbank Fed verfolgt ein flexibles Inflationsziel: Die Inflation darf für eine Weile stärker als 2 Prozent sein, wenn sie sich zuvor für einen längeren Zeitraum darunter bewegt hat. Die Verbraucherpreise stiegen hingegen um 0,3 Prozent.

