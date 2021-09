Reddit-Aktien-Hype feiert inoffiziellen Geburtstag: Das sind die neuen Meme-Aktien nach GameStop

• GameStop gilt als die Mutter aller Meme-Aktien und sorgte im Januar 2021 für großes Aufsehen• Obwohl der Hype nachgelassen hat, gibt es auch weiterhin angesagte Meme-Werte• Broker profitieren von hohen Handelsvolumen

Die Mutter aller Meme-Aktien

Im August 2020 wurde die GameStop -Aktie noch zu etwa 5 US-Dollar gehandelt. Bis zum Ende des Jahres stieg der Preis bereits auf 20 US-Dollar und spätestens im Januar hatte jeder an der Börse den rasanten Kursanstieg von GameStop mitbekommen und die Medien weltweit berichteten über Kleinanleger, die große Hedgefonds aus ihren Short-Positionen drängen wollten. Ende Januar erreichte die Aktie einen Wert von 483 US-Dollar und Keith Gill - der Ideengeber, auch bekannt als The Roaring Kitty, wurde zu einer Art Volksheld unter jungen Investoren. Neben GameStop gehörte auch AMC als Mutter aller Meme-Aktien zu einer der Aktien, die mit einer hohen Short-Quote belegt waren und anschließend von Reddit-Usern in ungeahnte Höhen getrieben wurden.

Der Hype hat nachgelassen - es gibt dennoch neue Meme-Aktien

Doch auch wenn der Hype um GameStop und AMC zuletzt etwas nachgelassen hat, gibt es auch andere Meme-Aktien, die aktuell im Fokus der Anleger stehen, wie Thornton McEnery von MarketWatch berichtete. Weiterhin werden günstige Aktien gehandelt, die eine besonders hohe Short-Quote gegen sich haben und die dann über soziale Plattformen von einer Vielzahl von Kleinanlegern hoch gekauft werden. Der jüngste Kandidat ist die Aktie von Support.com. Das Unternehmen bietet technische Support-Software an. Die Aktie konnte in den letzten sechs Monaten an der NASDAQ zwischenzeitlich etwa 1.700 Prozent zulegen und notierte Ende August bei 59 US-Dollar. Die letzten Tage ist der neue Überflieger jedoch deutlich zurückgekommen und notierte zuletzt bei 11,80 US-Dollar (Stand: Schlusskurs 14.09.2021). Laut einer Notiz von Fintel liegt der Anteil der Leerverkäufe bei Support.com bei satten 66,5 Prozent, was sie für die Reddit-Community sehr interessant macht.

Weitere Meme-Aktien und andere Profiteure

Neben Support.com zählen laut MarketWatch auch Blackberry, Palantir und Bed Bath and Beyond zu den aktuell angesagten Meme-Aktien. Neben den Werten selbst profitieren auch die Neobroker von dem großen Handelsvolumen der Aktien. Durch hohe Spreads gelingt es den Brokern trotz niedriger Grundgebühren hohe Gewinne aus dem Handel der Meme-Aktien zu ziehen. Neben dem bekanntesten Neo-Broker Robinhood gab es zuletzt auch Meldungen darüber, dass der Zahlungsriese PayPal in das Handelsgeschäft via App einsteigen will. Ob der Trend von Meme-Aktien auch langfristig anhalten wird, bleibt jedoch vorerst abzuwarten.

